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角板山行館遊客中心餐廳空蕩蕩 原民局將規畫文化館
桃園復興角板山行館內的遊客中心及林記客家菜已沒在經營，僅剩空蕩蕩的建築空間，桃市府風景管理處表示，因餐廳委外經營租約至2019年結束，桃原住民行政局擬將空間規畫為故事展示空間，因此閒置；原民局回應，因過去未完成建物登記，因此從2020年開始辦理補照作業，後續朝籌設「復興區賽考列克文化館」方向規畫，也將「泰雅族傳統文化暨創新工藝學苑」納入場館建置。
桃園復興角板山行館園區內有梅樹目前花開5成，許多遊客上山賞梅卻發現常吃的林記客家菜及遊客中心不見；風管處回應，角板山行館園區遊客中心共計323.2坪，原部分空間委外經營交由林記客家餐館，租約自2017年2月1日起至2019年12月31日止，不過原住民行政局擬規畫設置泰雅故事展示空間，故未續租。
原民局表示，原遊客中心因尚未完成建物登記合法化，2020年起由原民局辦理補照作業，包含水土保持計畫及補辦建築及使用執照，目前水土保持計畫於2021年完成水土保持計畫核定，水保工程已於今年1月發包。
原民局說，建造執照已於去年9月取得，建物改善工程預算書圖含機電消防審查中；因復興為桃園唯一原鄉，為泰雅族傳統領域，文化資源豐富且具近代原民歷史重要地位，但目前尚無具規模文化據點，原民局目前朝籌設「復興區賽考列克文化館」方向規畫，也將「泰雅族傳統文化暨創新工藝學苑」納入場館建置。
桃市府觀光旅遊局長周柏吟也說明，新的市府剛上任不久，很多規畫為前一個市府籌辦，現在風管處正將有的園區包含其他海線的場館及其他局處使用中的館舍，做使用狀況盤點，會在盤整後，重新思考以後的觀光規畫及使用方式，一定都會以最活化且遊客舒適方式設計。
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