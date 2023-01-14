快訊

112學測英文／作文考表情符號、閱讀跨地理學科 考生開心：難易度可給笑臉

郵局金融系統大當機 中華郵政證實：盡力排除中 全國110局改離線因應

北北高萬用副手 李四川談曾有「沒制度也沒規矩」施政

聽新聞
test
0:00 / 0:00

角板山行館遊客中心餐廳空蕩蕩 原民局將規畫文化館

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園復興角板山行館內的遊客中心及林記客家菜已沒在經營，桃市府風景管理處表示，空間交交由原民局做復興區賽考列克文化館。記者翁唯真／攝影
桃園復興角板山行館內的遊客中心及林記客家菜已沒在經營，桃市府風景管理處表示，空間交交由原民局做復興區賽考列克文化館。記者翁唯真／攝影

桃園復興角板山行館內的遊客中心及林記客家菜已沒在經營，僅剩空蕩蕩的建築空間，桃市府風景管理處表示，因餐廳委外經營租約至2019年結束，桃原住民行政局擬將空間規畫為故事展示空間，因此閒置；原民局回應，因過去未完成建物登記，因此從2020年開始辦理補照作業，後續朝籌設「復興區賽考列克文化館」方向規畫，也將「泰雅族傳統文化暨創新工藝學苑」納入場館建置。

桃園復興角板山行館園區內有梅樹目前花開5成，許多遊客上山賞梅卻發現常吃的林記客家菜及遊客中心不見；風管處回應，角板山行館園區遊客中心共計323.2坪，原部分空間委外經營交由林記客家餐館，租約自2017年2月1日起至2019年12月31日止，不過原住民行政局擬規畫設置泰雅故事展示空間，故未續租。

原民局表示，原遊客中心因尚未完成建物登記合法化，2020年起由原民局辦理補照作業，包含水土保持計畫及補辦建築及使用執照，目前水土保持計畫於2021年完成水土保持計畫核定，水保工程已於今年1月發包。

原民局說，建造執照已於去年9月取得，建物改善工程預算書圖含機電消防審查中；因復興為桃園唯一原鄉，為泰雅族傳統領域，文化資源豐富且具近代原民歷史重要地位，但目前尚無具規模文化據點，原民局目前朝籌設「復興區賽考列克文化館」方向規畫，也將「泰雅族傳統文化暨創新工藝學苑」納入場館建置。

桃市府觀光旅遊局長周柏吟也說明，新的市府剛上任不久，很多規畫為前一個市府籌辦，現在風管處正將有的園區包含其他海線的場館及其他局處使用中的館舍，做使用狀況盤點，會在盤整後，重新思考以後的觀光規畫及使用方式，一定都會以最活化且遊客舒適方式設計。

桃園復興角板山行館內的遊客中心及林記客家菜已沒在經營，僅剩空蕩蕩空間。記者翁唯真／攝影
桃園復興角板山行館內的遊客中心及林記客家菜已沒在經營，僅剩空蕩蕩空間。記者翁唯真／攝影

桃園 角板山 泰雅族

延伸閱讀

灣島文化館與世界南島中心開幕測試 國外旅遊團目睹稱奇

獨立書店逆風復興！英國和愛爾蘭店數攀10年新高

98歲耆老Yabu Pitay過世 生前遺憾泰雅口述傳統式微

桃園復興區長游正英連任 與張善政合作推3大政見

相關新聞

竹市20家準公托退場「等同三分之一不續約」 驚動衛福部介入了解

今年起，中央拍板，調高公共托育以及準公共托育人員薪資，而新竹市今傳出有20家準公托業者決定今年不續約「集體退場」。衛福部...

角板山行館遊客中心餐廳空蕩蕩 原民局將規畫文化館

桃園復興角板山行館內的遊客中心及林記客家菜已沒在經營，僅剩空蕩蕩的建築空間，桃市府風景管理處表示，因餐廳委外經營租約至2...

新竹20家準公共托育不續約 桃園續約率高原因在這裡

新竹市傳出部分準公共托育（私立）因為市府要求按行政院新標準調高托育員薪資，不願意和市府續約引起家長關切。桃園市社會局表示...

竹市準公托20家不續約 家長陳情

中央去年10月宣布統一調高公共托育人員薪資，新竹市逢「準公托」換約期，今年約20家業者不續約退場，僅剩36家，家長紛紛向...

解凍格陵蘭 桃園展珍貴影像

提倡綠色永續的美妝品牌「歐萊德」，去年7月與聯合報系、願景工程基金會共同倡議，展開解凍格陵蘭計畫，11人23天的艱困旅程...

座車遭批奢華 鍾東錦：沒花公帑

苗栗縣長鍾東錦昨赴苗栗縣議會備詢，定價500多萬元的座車意外成為焦點；縣議員曾玟學抨擊鍾的座車過於奢華，提案要求縣府盡速...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。