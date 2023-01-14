角板山行館遊客中心餐廳空蕩蕩 原民局將規畫文化館

桃園復興角板山行館內的遊客中心及林記客家菜已沒在經營，僅剩空蕩蕩的建築空間，桃市府風景管理處表示，因餐廳委外經營租約至2019年結束，桃原住民行政局擬將空間規畫為故事展示空間，因此閒置；原民局回應，因過去未完成建物登記，因此從2020年開始辦理補照作業，後續朝籌設「復興區賽考列克文化館」方向規畫，也將「泰雅族傳統文化暨創新工藝學苑」納入場館建置。

桃園復興角板山行館園區內有梅樹目前花開5成，許多遊客上山賞梅卻發現常吃的林記客家菜及遊客中心不見；風管處回應，角板山行館園區遊客中心共計323.2坪，原部分空間委外經營交由林記客家餐館，租約自2017年2月1日起至2019年12月31日止，不過原住民行政局擬規畫設置泰雅故事展示空間，故未續租。

原民局表示，原遊客中心因尚未完成建物登記合法化，2020年起由原民局辦理補照作業，包含水土保持計畫及補辦建築及使用執照，目前水土保持計畫於2021年完成水土保持計畫核定，水保工程已於今年1月發包。

原民局說，建造執照已於去年9月取得，建物改善工程預算書圖含機電消防審查中；因復興為桃園唯一原鄉，為泰雅族傳統領域，文化資源豐富且具近代原民歷史重要地位，但目前尚無具規模文化據點，原民局目前朝籌設「復興區賽考列克文化館」方向規畫，也將「泰雅族傳統文化暨創新工藝學苑」納入場館建置。