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新竹20家準公共托育不續約 桃園續約率高原因在這裡

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市政府社會局官網對準公共托育有詳細的說明和解答。圖／社會局官網
桃園市政府社會局官網對準公共托育有詳細的說明和解答。圖／社會局官網

新竹市傳出部分準公共托育（私立）因為市府要求按行政院新標準調高托育員薪資，不願意和市府續約引起家長關切。桃園市社會局表示，準公共分為私立托嬰、居家保母兩種，桃園市的托嬰和居家保母簽約率這幾年都在94%持平狀態，今年也一樣，如果條件不符合要求就不會簽約，並未出現多家不續約的情形。

衛福部社會及家庭署110年8月要求托育員的基本待遇必須在2萬8000元以上，雖然行政院去年宣布今年元月起要調高為3萬至3萬6000元，但桃園市社會局表示中央相關的獎勵配套措施還沒出來，因此仍用2.8萬元原來的薪資標準簽約。不過桃園市有自己的獎勵措施，業者也相當配合支持。

桃園市以往重新簽約都是兩年一次，今年重新簽約約期為1年，原因就是要等中央公布獎勵配套確措後，會配合中央的獎勵措施，視情況評估如何調整合約內容，保障準公共和親子的權益。

社會局表示，桃園市之前就另外訂定獎勵辦法，針對準公共進用新的托育員如果薪資達3萬300元，每家1年補助3萬元，如果托育員薪資都超過3萬元，達到社會局設定的標準，就會再給獎勵金，每家最高1年可以獲得18萬元的獎勵補助，另外又有久任年資的獎勵，簽約誘因多，社會局也嚴格把關。

社會局指出，中央的看法是準公共的托育員和幼兒園老師都是同一個養成背景，應該拉近待遇，市長張善政在競選期間也提出這樣的看法。中央今年雖然調高托育員基本薪資，但是獎勵配套措施還沒出來，可能因此造成有的縣市政府在簽約時就用新的基本薪資，讓準公共托嬰中心因為成本考量放棄簽約，桃園市沒有出現這種情況。

桃園市社會局獎勵措施包括111年7月31日前新聘托育人員投保薪資每人每月皆達3萬300元以上，每家每年獎勵3萬元；在職托育人員投保薪資每人每月皆達 3萬300元以上，獎勵6萬元。同年月日前在職托育人員投保薪資每人每月皆達3萬1800元以上，獎勵12萬元，每人每月皆達3萬3300 元以上，獎勵18萬元，另外還有久任年資獎勵。

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