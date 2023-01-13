新竹市20家「準公托」今年退場 家長跳腳業者無奈

中央去年10月宣布統一調高公共托育人員薪資，新竹市逢「準公托」1年1簽換約期，今年約20家業者不續約退場，不少家長向議員陳情認為增加托育負擔，退場業者則無奈物價通膨、收費受限。竹市府說明，近期中央將召開相關會議，市府將盡力爭取維護家長權益及讓托嬰中心業者願意協力合作的規畫。

行政院去年底拍板，今年2023年起，對於公共化托育專業人員薪資，規畫由現行每月2.8萬元提高為3.5萬餘元，準公共托嬰中心人員、準公共幼兒園教師、教保員每月固定薪資基準也提高，並依其年資分別提升至每月為3萬元至3.6萬元的最低薪資基準。

新竹市準公托合約1年1簽，合約在去年底到期，市府社會處雖提前與托嬰中心業者展開準公共化簽、續約作業，但碰上中央推動托育人員薪資調升政策，部分業者多對續約持保留，也還在觀望中央補助辦法細節，目前新竹市準公共化業者比例約55.4%。

有家長發現原本送托的準公托退場，導致負擔增加，因原本送準公托每月補助8500元，但托嬰中心沒加入準公共化，就要改領一般育兒津貼5000元，每月少3500元。

市議員劉彥伶陸續接獲家長陳情，反映托嬰中心1月起不再續約成為準公托，加重每月負擔，因不少業者認為契約內針對托育月費、基本收托時數、副食品費及延托費等都有規定上限，但政府卻沒補貼造成經營困難，要求市府應該積極提出應對解決方案。

市議員蔡惠婷也說，儘管竹市今年托嬰中心月費上限從1萬9千元調整至2萬元，但準公托業者多評估要遵守收費上限與調整薪水等成本考量，影響到續約意願，市府受限財源暫時無法額外補助業者，家長只得自行另覓準公托業者，或是只能接受費用增加。

竹市1名今年退出準公托的私托業者說，幫老師加薪是好的政策，但主要癥結點在於近年通膨物價調整，經營的中心位於關埔地區，房租幾乎是新北市的水準，加上人事費用等負擔大，但又受限月費上限、副食品費用無法彈性調整，才決定退出準公托。

該名業者也表示，新竹市副食品收費雖為額外收取，但只能依據3年前簽約的費用為準，無法因應通膨彈性調漲，造成營運壓力；她也認為，準公托並無實質受到政府補助，但收費、托育時數卻是處處受限，即便願意加入準公托，也是有心無力。

竹市府社會處說明，中央去年底頒布準公共化托育人員薪資調升案，因中央還在研商擬定具體執行政策內涵階段，托嬰中心業者預期該政策上路後將使成本增加，加入準公共化後恐無法支應托育人員薪資、經營成本增加，故仍有部分業者尚在觀望中。

社會處指出，市府會持續與尚未加入準公托的業者溝通，業者可隨時加入，並強調竹市準公托月費調至2萬元，已是全國前3名水準，副食品依當時簽約收費，是否彈性調整會兼顧家長負擔與物價情形，研擬規畫更為友善的準公共化托嬰中心的加入條件。