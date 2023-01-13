角板山梅園花開5成周末有活動 農曆春節花最綻放

桃園復興角板山行館的梅園面積約2公頃，共計種植296棵梅樹，最老的梅花於1961年栽種，為北台灣最大的梅園之一，不過受今年暖冬影響花開僅5成，預計農曆春節期間花可綻放，今起至15日展開為期3天梅花季活動，有茶攤可供品茗，也將會把採收的梅子釀為梅酒，明年與大家分享。

角板山梅園相較去年元旦連假盛開，今年冬天天氣比較晚冷，因此梅花還未全面盛開，若遇下雨花瓣則會被雨打到掉下來，最適合的環境就是冷天過後晴朗的好天氣，花會開得最好，目前預計2至3周內花會全面盛開，農曆春節期間賞花佳。

桃園市長張善政今也到場賞梅品茗，他大讚來賞梅的遊客都是行家，而上巴陵有足以媲美日本的櫻花也預計春節盛開，歡迎民眾到訪。並特別邀請民眾至角板山行館下方思親亭觀景，新溪口吊橋及對岸的溪口部落旅遊。

桃市府觀光旅遊局長周柏吟表示，活動期間將於梅園設置茶席，並安排琵琶、古箏、三味線演奏。另安排竹蟬、彩繪風車、同心結手環、梅花串珠手鍊等手作DIY體驗，讓遊客親手製作紀念小物，同時也有多位桃園書法名家於現場揮毫。