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竹市稅務局邀書法名家揮毫春聯 吸引民眾排隊免費索取

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府稅務局今天舉辦「2023新竹過好年送春聯租稅宣導活動」，副市長蔡麗清（右）到場參與。圖／市府提供
新竹市政府稅務局今天舉辦「2023新竹過好年送春聯租稅宣導活動」，副市長蔡麗清（右）到場參與。圖／市府提供

農曆新年將至，新竹市政府稅務局一樓大廳今天舉辦「2023新竹過好年送春聯租稅宣導活動」，邀請張雙士、張美卿等12名書法家現場揮毫，免費贈送客製化春聯及兔年紅包，吸引民眾排隊索取，並安排捐發票送好禮活動，邀請民眾一起歡喜迎新年。

副市長蔡麗清今天下午到場參與活動，她說，春節是國人最重視的節慶活動，寫春聯、貼春聯是傳統農曆春節最應景的習俗之一，為慶祝農曆新年，特邀請張雙土、張美卿等12位書法名家於現場揮毫，民眾得以近距離欣賞書法家現場揮毫的神韻。

稅務局長蘇蔚芳說，今天的活動民眾除可取得客製化的春聯及兔年紅包袋外，同時也辦理租稅宣導暨捐發票送好禮活動，灌輸租稅觀念及購物消費索取統一發票或使用載具儲存雲端發票習慣，募集所得發票將全數捐給竹市社會福利機構。

市府指出，同時在護城河畔有2023「新竹過好年」藝術燈節活動，以「萬兔順利 Jump！」為題，集結6組藝術團隊，從新竹東門城為起點，一路沿著護城河畔至北大公園為終點，也歡迎民眾把握過年期間來到稅務局附近欣賞。

稅務局補充，民眾如有任何疑問，請洽稅務局網站或撥03-5225161轉210或0800-000321轉2、1999市民服務專線，將有專人竭誠服務。

新竹市政府稅務局今天舉辦「2023新竹過好年送春聯租稅宣導活動」，邀請張雙士、張美卿等12名書法家現場揮毫，免費贈送客製化春聯及兔年紅包，吸引民眾排隊索取。記者張裕珍／攝影
新竹市政府稅務局今天舉辦「2023新竹過好年送春聯租稅宣導活動」，邀請張雙士、張美卿等12名書法家現場揮毫，免費贈送客製化春聯及兔年紅包，吸引民眾排隊索取。記者張裕珍／攝影
新竹市政府稅務局今天舉辦「2023新竹過好年送春聯租稅宣導活動」，副市長蔡麗清（左）、稅務局長蘇蔚芳（右）到場參與。圖／市府提供
新竹市政府稅務局今天舉辦「2023新竹過好年送春聯租稅宣導活動」，副市長蔡麗清（左）、稅務局長蘇蔚芳（右）到場參與。圖／市府提供
新竹市政府稅務局今天舉辦「2023新竹過好年送春聯租稅宣導活動」，邀請張雙士、張美卿等12名書法家現場揮毫，免費贈送客製化春聯及兔年紅包，吸引民眾排隊索取。記者張裕珍／攝影
新竹市政府稅務局今天舉辦「2023新竹過好年送春聯租稅宣導活動」，邀請張雙士、張美卿等12名書法家現場揮毫，免費贈送客製化春聯及兔年紅包，吸引民眾排隊索取。記者張裕珍／攝影

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