快訊

他撿到80年前珍貴二戰底片 洗出畫面直呼撿到寶：真的有「激烈混戰畫面」

全都接受招待！高層大動作開鍘88會館案 26官警遭懲處

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗縣國中會考表現優異留縣就讀 縣府頒發獎勵金逾400萬

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
縣府今天依優秀國中畢業生就讀苗栗縣高中職激勵翻轉方案，分別頒發個人及學校團體獎勵金。記者胡蓬生／攝影
縣府今天依優秀國中畢業生就讀苗栗縣高中職激勵翻轉方案，分別頒發個人及學校團體獎勵金。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府鼓勵縣內子弟就近入學，今天頒發111學年度「鮭魚回流」獎勵金，全縣共有32名國中畢業生因學力或體育績優達標，但選擇留在家鄉就讀高中職，分獲3萬6000元到8萬元不等的獎勵；此外，學校在「拔尖」、「扶弱」共有22校獲得獎勵，總計發出412萬元獎勵金。

縣府上午依優秀國中畢業生就讀苗栗縣高中職激勵翻轉方案，分別頒發個人及學校團體獎，個人部分，有13人國中會考達到5A5+且寫作5級分以上，可獲8萬元獎學金、5A且寫作5級分以上有9人獲得3600元獎學金，另外運動績優獲頒8萬元獎學金有10人。

縣長鍾東錦頒贈獎勵金，強調「學習力即競爭力」，他上任後對縣內優秀人才培育特別重視，縣府將會用心推動各項教育獎勵政策，像激勵方案就值得加強推廣，鼓勵優秀學子留下來，就近在縣內 就讀，不必舟車勞頓至外縣市，住家裡生活起居也方便，同時在學校還能感同學一起認真讀書，帶動學習風氣。

鍾東錦新上任，一些校長對他來說都是生面孔，但他強調半年內都會叫得出所有校長的名字，表明對縣內教育發展的重視。

縣府今天依優秀國中畢業生就讀苗栗縣高中職激勵翻轉方案，分別頒發個人及學校團體獎勵金。記者胡蓬生／攝影
縣府今天依優秀國中畢業生就讀苗栗縣高中職激勵翻轉方案，分別頒發個人及學校團體獎勵金。記者胡蓬生／攝影
縣府今天依優秀國中畢業生就讀苗栗縣高中職激勵翻轉方案，分別頒發個人及學校團體獎勵金。記者胡蓬生／攝影
縣府今天依優秀國中畢業生就讀苗栗縣高中職激勵翻轉方案，分別頒發個人及學校團體獎勵金。記者胡蓬生／攝影
縣府今天依優秀國中畢業生就讀苗栗縣高中職激勵翻轉方案，分別頒發個人及學校團體獎勵金。記者胡蓬生／攝影
縣府今天依優秀國中畢業生就讀苗栗縣高中職激勵翻轉方案，分別頒發個人及學校團體獎勵金。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣 鍾東錦 鮭魚

延伸閱讀

縣長公務車遭批極致奢華 鍾東錦：沒花公帑心安理得

國民黨開鍘了！議長選舉跑票 藍營開除11名議員黨籍

預告苗栗縣府人事有異動 縣長鍾東錦：有人故意來挑釁

與同寢室友起爭執 兩女生被逼在校門口下跪道歉 鍾東錦留言「0容忍」

相關新聞

蔡英文總統前腳剛走 高虹安下午慰訪空軍第二聯隊

蔡英文總統今天早上到新竹空軍基地春節勗勉空軍第2聯隊，新竹市長高虹安也在下午率團前往基地敬軍並致贈慰問金，感謝國軍捍衛領...

苗縣國中會考表現優異留縣就讀 縣府頒發獎勵金逾400萬

苗栗縣政府鼓勵縣內子弟就近入學，今天頒發111學年度「鮭魚回流」獎勵金，全縣共有32名國中畢業生因學力或體育績優達標，但...

上任竹北市長後首度拜會請益 鄭朝方手擬政策白皮書贈楊文科

新竹縣竹北市緊鄰新竹市及科學園區，往來車流多，長期交通壅塞問題迫切須要改善，竹北市長鄭朝方今天前往縣府向縣長楊文科拜會請...

英代外語突歇業 桃教育局要求16日前提出解決方案

位在桃園中壢區中央東路的連鎖補習班英代外語過年前無預警倒閉，有老師發起自救會邀請受害師生、職員一同爭取權益，今上午召開協...

科技執法交通違規減少30% 桃園再新增這6個路段

桃園市交通局今天下午表示，為改善大貨車與砂石車未經申請就違規行駛禁行路段，危及民眾安全，2月1日起增設6處科技執法，除取...

不跟進竹北市普發6千元 高虹安：要優先還債

民進黨籍新竹縣竹北市長鄭朝方昨宣布普發6千元現金給市民，民進黨發言人、竹市前議員李妍慧認為竹市稅收有超徵，喊話新竹市長高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。