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苗縣國中會考表現優異留縣就讀 縣府頒發獎勵金逾400萬
苗栗縣政府鼓勵縣內子弟就近入學，今天頒發111學年度「鮭魚回流」獎勵金，全縣共有32名國中畢業生因學力或體育績優達標，但選擇留在家鄉就讀高中職，分獲3萬6000元到8萬元不等的獎勵；此外，學校在「拔尖」、「扶弱」共有22校獲得獎勵，總計發出412萬元獎勵金。
縣府上午依優秀國中畢業生就讀苗栗縣高中職激勵翻轉方案，分別頒發個人及學校團體獎，個人部分，有13人國中會考達到5A5+且寫作5級分以上，可獲8萬元獎學金、5A且寫作5級分以上有9人獲得3600元獎學金，另外運動績優獲頒8萬元獎學金有10人。
縣長鍾東錦頒贈獎勵金，強調「學習力即競爭力」，他上任後對縣內優秀人才培育特別重視，縣府將會用心推動各項教育獎勵政策，像激勵方案就值得加強推廣，鼓勵優秀學子留下來，就近在縣內 就讀，不必舟車勞頓至外縣市，住家裡生活起居也方便，同時在學校還能感同學一起認真讀書，帶動學習風氣。
鍾東錦新上任，一些校長對他來說都是生面孔，但他強調半年內都會叫得出所有校長的名字，表明對縣內教育發展的重視。
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