蔡英文總統前腳剛走 高虹安下午慰訪空軍第二聯隊

蔡英文總統今天早上到新竹空軍基地春節勗勉空軍第2聯隊，新竹市長高虹安也在下午率團前往基地敬軍並致贈慰問金，感謝國軍捍衛領土安全。高虹安受訪時說，早已排定慰勉行程，昨天才知道蔡總統今天也要來，並未刻意安排，直呼「真的是個巧合」。

新竹市政府今天下午2點舉行春節敬軍活動，甫上任的高虹安率領敬軍團，前往空軍第二戰術戰鬥機聯隊進行慰訪並致贈慰問金，她特地感謝國軍弟兄戮力守護國家安全及支持各項市政推動，更在農曆春節期間犧牲假期，堅守崗位、全力戒備。

高虹安說，這是她第一次用市長身分勞軍，首先代表新竹市45萬市民朋友，向國軍弟兄表達最高敬意，國軍平時除了要戰備演訓，確保國家安全之外，還有負責災害防救的任務，感謝各位守護新竹市民。

她提到，近來兩岸情勢緊張，國防部積極滾動式檢討國防制度，包含去年施行的新制教召、總統宣布義務役延長役期為一年等，顯示國家儲備戰鬥力、全民國防的決心，守護國家安全重要性。

高虹安說，春節是全家團圓的重要日子，然而國軍弟兄在春節期間依然堅守崗位為國人守護安全，無法回家團圓，如此無私奉獻精神，令人感到敬佩，感謝所有國軍弟兄的辛勞。也強調市府與國軍是夥伴關係，國軍弟兄若有需要，市府將不遺餘力協助。

空軍第二戰術戰鬥機聯隊聯隊長吳志偉少將說，感謝市長親自帶領市府團隊以具體行動支持國軍，感受到對國軍的照顧與支持，讓國軍弟兄能夠專心致力在捍衛國家的戰訓上。展望新的一年，聯隊將持續做好戰備整備及與市民敦親睦鄰的工作，共同為地方努力打拼。

民政處長嚴翊琦說，農曆春節是傳統三大節慶之一，盼藉由春節勞軍為所有保家衛國的軍人致上最誠摯的敬意及謝意。今天接受慰問單位計有空軍第二戰術戰鬥機聯隊、新竹後備指揮部、國軍桃園總醫院新竹地區醫院及海洋委員會海巡署第三巡防指揮部等共21個單位。

由於蔡英文總統前腳才剛走，高虹安今天下午也到來勞軍，高受訪時說「這真的是一個巧合」，市府早已安排國軍、警消、清潔隊員等慰問行程，昨天碰巧得知，今天上午蔡總統也來到新竹慰問國軍弟兄，也有考慮同一天會不會打擾國軍弟兄，是否要改時間，但臨時改時間可能會造成更多困擾，所以跟聯隊討論後照常舉行。