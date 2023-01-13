苗栗縣「施情畫義」登場 連續8年結合愛心公益推廣藝文

苗栗縣文化觀光局「施情畫義、千動愛心」美術特展及愛心活動上午開展，這項結合公益和藝文欣賞的活動今年邁入第8年，持續推廣「五方共好」的願景，民眾只要捐助2000元至縣內7間慈善機構做愛心，就可參加抽籤收藏藝術家原創作品，還有機會收藏到名家之作，抽籤預定2月25日舉辦。

今年展出的在地藝術家創作共338件，包括水墨、書法、油畫、攝影、水彩、陶藝、木雕及複合媒材類作品，展期從今天起至2月28日，地點在文觀局第一展覽室、山月軒。

副縣長鄧桂菊、文觀局副局長王浩中、活動發起人沙清華及苗栗縣美術協會、書法學會、西畫學會等藝文團體，上午與7家受贈慈善機構共同為活動揭幕。

王浩中表示，這項展覽多年來透過藝術創作響應社會公益，藉由創作的力量分享溫暖與善念，造福弱勢，可說一舉三贏，藝術家能展現作品、民眾能收藏藝術品、社福機構也能獲得經費。這次約有200名創作者參與，無償捐贈作品行公益，民眾捐助2000元做愛心，就可獲得藝術家原創作品一件。

他指出，今年另有3件創作品參加公益競標，分別是王佳彬的2件油畫及黃太平1件書法創作，每件起標價5000元，民眾可至專區自由競標，活動所得將平均分配捐贈幼安教養院、聖家啟智中心、華嚴啟能中心、廣愛教養院、明德教養院、創世清寒植物人安養院、新苗教養院共7家機構。