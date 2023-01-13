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上任竹北市長後首度拜會請益 鄭朝方手擬政策白皮書贈楊文科

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣長楊文科（右）笑納竹北市長鄭朝方（左）所贈政策白皮書，雙方達成各項施政共識，期盼未來府、所攜手合作推動。圖／竹北市公所提供
新竹縣長楊文科（右）笑納竹北市長鄭朝方（左）所贈政策白皮書，雙方達成各項施政共識，期盼未來府、所攜手合作推動。圖／竹北市公所提供

新竹縣竹北市緊鄰新竹市及科學園區，往來車流多，長期交通壅塞問題迫切須要改善，竹北市長鄭朝方今天前往縣府向縣長楊文科拜會請益。上任後雙方首次正式會談，鄭朝方提新建新竹縣市跨溪大橋、豆子埔溪水環境改善、加強府所合作等意見交換，並送上親筆撰寫的政策白皮書，楊文科當場接受，也允諾將與新竹市長高虹安持續溝通。

鄭朝方透過白皮書闡述近期竹北市政推動3項重點，包括：第一，在經國大橋、興隆大橋外，新設竹北與新竹間的跨溪大橋，紓解長期交通壅塞，期盼新竹縣市2位長能溝通研議。第二點提出豆子埔溪為縣管區域，除了水環境改善外，期盼雙方攜手打造兩岸環境綠美化；第三點則是期盼加強府、所合作，縣府許多業務與公所息息相關，未來公所必戮力配合各項政策，打造整體性市容樣貌。

楊文科指出，中國醫藥大學新竹附設醫院前路段要新建橋梁的部分，新竹縣端已經準備好了，過去多次和新竹市溝通，礙於竹市區段徵收、都市計畫變更未果，因此延宕多時。他日前已和新竹市長高虹安進行跨域合作討論，目前市府已開始著手進行。

至於台一線替代道路，第一期工程從中正西路往南跨豆子埔溪、頭前溪，接到台68武陵路斷橋，縣府已準備進行發包，工程所在行政區屬於新竹市部分，竹市也同意出資，未來完工可望紓解新竹縣市交通壅塞。楊文科進一步說：「新竹縣都準備好了，就看高虹安怎麼做。」

鄭朝方說，縣府與公所多項施政息息相關，未來重大建設有賴縣府主導，市公所則將則將全力做好路平、燈亮、路樹修剪、公園維護管理等各項市政；雙方須要更緊密合作、建立連結，加速各項政策的施行推動。

正式上任後的首次會談，竹北市與縣府展開合作契機，並達成合作共識。除了交通建設，會中也談及竹北東西區均衡發展、竹北戶政事務所另覓新地點等議題。楊文科說，只要是對鄉親有益的事情，都請市公所方提出，縣府和公所一起打拚一起做 ，「縣府持開放態度，絕對幫忙。」

竹北市長鄭朝方（左3）今天偕市公所主秘張瑞龍（左1）前往縣府向縣長楊文科（中）、副縣長陳見賢（左2）等人拜會請益。圖／竹北市公所提供
竹北市長鄭朝方（左3）今天偕市公所主秘張瑞龍（左1）前往縣府向縣長楊文科（中）、副縣長陳見賢（左2）等人拜會請益。圖／竹北市公所提供
竹北市長鄭朝方（中）今天前往縣府向縣長楊文科（右）、副縣長陳見賢（左）拜會請益。圖／縣府提供
竹北市長鄭朝方（中）今天前往縣府向縣長楊文科（右）、副縣長陳見賢（左）拜會請益。圖／縣府提供
竹北市長鄭朝方（左）今天前往縣府向縣長楊文科（右）拜會請益。圖／竹北市公所提供
竹北市長鄭朝方（左）今天前往縣府向縣長楊文科（右）拜會請益。圖／竹北市公所提供
竹北市長鄭朝方（左）手擬政策白皮書送給新竹縣長楊文科（右），期盼府、所攜手合作，齊心為人民打造更優質的生活環境。圖／竹北市公所提供
竹北市長鄭朝方（左）手擬政策白皮書送給新竹縣長楊文科（右），期盼府、所攜手合作，齊心為人民打造更優質的生活環境。圖／竹北市公所提供
竹北市長鄭朝方（左）今天前往縣府向縣長楊文科（右）拜會請益。圖／縣府提供
竹北市長鄭朝方（左）今天前往縣府向縣長楊文科（右）拜會請益。圖／縣府提供

楊文科 鄭朝方

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