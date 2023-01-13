英代外語突歇業 桃教育局要求16日前提出解決方案

位在桃園中壢區中央東路的連鎖補習班英代外語過年前無預警倒閉，有老師發起自救會邀請受害師生、職員一同爭取權益，今上午召開協調會英捷國際股份有限公司負責人梁新晨、吳冠儀也現身道歉；桃市府教育局回應，教育局會在16日前公告相關資訊並整合聯絡窗口，也要求負責人16日前提出解決方案。

有受害教師指出，補習班因疫情陸續將課程轉線上，原先都是當天發薪水，不過從去年10月開始就陸續積欠薪資並將問題推給銀行，慢慢欠薪到現在。本月11日時突然收到補習班無法繼續經營的訊息，後來學生也收到補習班無法繼續上課消息，相當震驚。

有學生說，他去年12月才花錢買課，上沒幾堂就被惡意倒閉，已繳約5萬元學費該如何拿回來，他也聽說有人已陸續繳交20萬元，300堂課只上了70多堂，剩下的課程該如何上完都不知道。

許多議員也收到許多被害人的求助，今邀消保官、負責人等相關單位一同召開協調會；教育局回應，已函請「中華民國補教業品保協會」啟動履約保證機制，由該協會協助該補習班學員於6個月內向性質相近補習班換取等值服務，以維護學員權益。

桃園市主任消保官李大鵬表示，已要求該補習班合作金融機構及資融公司，請其協助止付學員於該班未提供服務部分貸款餘額，因有些學生15日就是繳款期限，希望金融機構能從寬處置。

教育局會作為統籌窗口並彙整消保官及勞動局窗口資訊，於16日前公告相關資訊，包含涉及教師、學員訊息及窗口資訊，並積極協調負責人於16日前提出解決方案。

吳冠儀表示，今天會走到這一步非他自願，中間也尋求過許多協助，但最後希望讓學生有好的學習，也避免教師生計再受影響，因此選擇歇業停損，對於被害人感到受傷相當抱歉，他也有誠意處理這件事情，不奢求獲得原諒。

李大鵬說，目前略估被害人金額加總約達1000萬元，不過尚未看到負責人所提出的退費方案，希望能盡速讓除了換等值課程外想退款學生獲得協助。