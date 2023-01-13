快訊

解答看這裡！學測自然火星移民、瘋狗浪入題 考題長「有108課綱的味道」

英代外語突歇業 桃教育局要求16日前提出解決方案

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
英代外語過年前無預警倒閉，有老師發起自救會邀請受害師生、職員一同爭取權益，今上午召開協調會英捷國際股份有限公司負責人梁新晨、吳冠儀也現身道歉。圖／魏筠提供
英代外語過年前無預警倒閉，有老師發起自救會邀請受害師生、職員一同爭取權益，今上午召開協調會英捷國際股份有限公司負責人梁新晨、吳冠儀也現身道歉。圖／魏筠提供

位在桃園中壢區中央東路的連鎖補習班英代外語過年前無預警倒閉，有老師發起自救會邀請受害師生、職員一同爭取權益，今上午召開協調會英捷國際股份有限公司負責人梁新晨、吳冠儀也現身道歉；桃市府教育局回應，教育局會在16日前公告相關資訊並整合聯絡窗口，也要求負責人16日前提出解決方案。

有受害教師指出，補習班因疫情陸續將課程轉線上，原先都是當天發薪水，不過從去年10月開始就陸續積欠薪資並將問題推給銀行，慢慢欠薪到現在。本月11日時突然收到補習班無法繼續經營的訊息，後來學生也收到補習班無法繼續上課消息，相當震驚。

有學生說，他去年12月才花錢買課，上沒幾堂就被惡意倒閉，已繳約5萬元學費該如何拿回來，他也聽說有人已陸續繳交20萬元，300堂課只上了70多堂，剩下的課程該如何上完都不知道。

許多議員也收到許多被害人的求助，今邀消保官、負責人等相關單位一同召開協調會；教育局回應，已函請「中華民國補教業品保協會」啟動履約保證機制，由該協會協助該補習班學員於6個月內向性質相近補習班換取等值服務，以維護學員權益。

桃園市主任消保官李大鵬表示，已要求該補習班合作金融機構及資融公司，請其協助止付學員於該班未提供服務部分貸款餘額，因有些學生15日就是繳款期限，希望金融機構能從寬處置。

教育局會作為統籌窗口並彙整消保官及勞動局窗口資訊，於16日前公告相關資訊，包含涉及教師、學員訊息及窗口資訊，並積極協調負責人於16日前提出解決方案。

吳冠儀表示，今天會走到這一步非他自願，中間也尋求過許多協助，但最後希望讓學生有好的學習，也避免教師生計再受影響，因此選擇歇業停損，對於被害人感到受傷相當抱歉，他也有誠意處理這件事情，不奢求獲得原諒。

李大鵬說，目前略估被害人金額加總約達1000萬元，不過尚未看到負責人所提出的退費方案，希望能盡速讓除了換等值課程外想退款學生獲得協助。

補習 教育局 消保官

延伸閱讀

英代外語無預警倒閉！受害已達500人 被控詐欺召開協調會

國小學童吃完營養午餐再放學？高市學校、家長、教師各執立場

桃市國小空調採購傳弊案 民進黨籍議員遭搜索約談

人本控師持棒跳殺學生未解聘 高市教育局：記過4次大過1次

相關新聞

1200人搶灘「移民」竹北領6000 逾300人登陸失敗原因曝

新竹縣竹北市公所昨天宣布將發給每位市民6000元民生紓困金，大批民眾為辦遷戶口，陸續在午後湧入竹北市戶政事務所，直到今天...

上任竹北市長後首度拜會請益 鄭朝方手擬政策白皮書贈楊文科

新竹縣竹北市緊鄰新竹市及科學園區，往來車流多，長期交通壅塞問題迫切須要改善，竹北市長鄭朝方今天前往縣府向縣長楊文科拜會請...

英代外語突歇業 桃教育局要求16日前提出解決方案

位在桃園中壢區中央東路的連鎖補習班英代外語過年前無預警倒閉，有老師發起自救會邀請受害師生、職員一同爭取權益，今上午召開協...

科技執法交通違規減少30% 桃園再新增這6個路段

桃園市交通局今天下午表示，為改善大貨車與砂石車未經申請就違規行駛禁行路段，危及民眾安全，2月1日起增設6處科技執法，除取...

不跟進竹北市普發6千元 高虹安：要優先還債

民進黨籍新竹縣竹北市長鄭朝方昨宣布普發6千元現金給市民，民進黨發言人、竹市前議員李妍慧認為竹市稅收有超徵，喊話新竹市長高...

縣長公務車遭批極致奢華 鍾東錦：沒花公帑心安理得

苗栗縣長鍾東錦的首長座車今天在議會臨時會遭議員曾玟學抨擊過於奢華，甚至有「陸上頭等艙」之稱，鍾東錦強調座車是朋友贈送，沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。