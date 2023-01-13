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建案旁路基4度塌陷 竹縣府：續停工

中央社／ 新竹縣13日電

北市「豐采520」建案工程旁的勝利二路日前3次坍塌停工，今天又發現路基塌陷情形，縣府表示，要求建商從施工源頭釐清坍塌原因，非僅補救坍塌，在未改善之前不會同意全面復工。

新竹縣議員吳旭智向中央社記者表示，今天上午11時許接獲民眾通報在竹北市「豐采520」建案旁勝利二路，又再次有孔洞出現，擔心是否再坍塌情形，他通報新竹縣政府工務處到場查看。

吳旭智表示，現場確實有約超過長、寬50公分的孔洞，相關單位已有設置交通錐，避免用路人發生危險。

他說，依新竹縣政府公文指出，在12日發文同意建商核備復工，同時建商也要向附近居民辦理施工說明會後才可進行施工等，若有違反相關規定縣府除以勒令停工外，且將依法執行處分。

吳旭智表示，他要求新竹縣政府應要做好把關，在建商復工前要先解決附近道路地基等問題後，才能同意復工，以保護附近居民以及用路人的安全。

新竹縣政府工務處向中央社記者表示，建商進行基礎開挖時抽地下水又抽到混濁泥沙，因此開挖勝利二路一處位置確認地質情形，才發現底下的路基又沖走，對於路基塌陷部分，仍要求建商要妥善解決。

工務處說，竹北市「豐采520」建案工程旁勝利二路，分別於去年6月與7月、8月間，3度發生相同位置坍塌，縣府勒令建案全面停工，今天再發現路基塌陷情形，已要求建商提定期監測相關數據，擴大範圍找問題。

工務處指出，也要求建商全面體檢工地內外、附近道路鄰宅等地質，以實際科學數據確認安全性等，要從施工源頭釐清坍塌原因，非僅補救坍塌，在未改善之前不會同意全面復工。

新竹 北市 520

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