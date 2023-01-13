科技執法交通違規減少30% 桃園再新增這6個路段

桃園市交通局今天下午表示，為改善大貨車與砂石車未經申請就違規行駛禁行路段，危及民眾安全，2月1日起增設6處科技執法，除取締一般車輛，4個路段還包括「大貨車禁行」違規偵測科技執法。

6處科技執法中4個管制大貨車、砂石車路段有八德區富榮街全日禁行30噸以上大貨車、八德區湧光路全日禁行6.5噸以上大貨車、龍潭區高原路每日上午7至8點、中午12至1點、下午3至4點禁行大貨車，及龜山區湖山街全日禁行砂石車，請貨車司機注意依規定進行申請通行證，勿行駛於管制路段。

此外，為改善汽車停駛於公車停靠站造成公車無法停駛情形，於中壢區元化路（近中壢火車站）設置「公車停靠站違停」科技執法。另於龜山區龜山一路與忠義路三段口設置「未保持路面淨空」科技執法，改善駕駛人搶快造成路口壅塞問題。

交通局表示，桃園市自110年度起首度啟用觀音區中山路二段，以及蘆竹區南山路三段等2處大貨車禁行科技執法後，又於111年度在龜山區、八德區、蘆竹區、大溪區與觀音區新增5處「大貨車禁行」科技執法，迄今違規案件數下降逾3成，顯示科技執法確實有成效，除保障民眾安全外，也助於減輕員警勤務負擔。