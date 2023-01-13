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不跟進竹北市普發6千元 高虹安：要優先還債

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市長高虹安今天回應普發6千元現金相關議題。本報資料照
新竹市長高虹安今天回應普發6千元現金相關議題。本報資料照

民進黨籍新竹縣竹北市長鄭朝方昨宣布普發6千元現金給市民，民進黨發言人、竹市前議員李妍慧認為竹市稅收有超徵，喊話新竹市長高虹安應跟進發放。高虹安今天下午回應，新竹市債務仍有100億餘元，決算賸餘數會優先還債，現階段不會跟進發放。

李妍慧提出3大理由認為新竹市應該也要跟進發放6千元，其中並提出依據新竹市近2年的決算報告數字，表示將2020年、2021年的稅收相加，地方稅超徵18.35億元，除以新竹市人口45萬人，新竹市民應可普發4077元，代表新竹市政府是有能力發放的。

高虹安今天下午受訪回應，新竹市府主要的對口層級單位是新竹縣政府，會持續觀察新竹縣普遍做法。但昨天看到前議員拋出相關竹市也要普發6千元的議題與計算後，自己立刻責成財政處、主計處進行計算，雖決算雖有賸餘數，但實際債務超過100億元。

高進一步表示，2020、2021年新竹市的法定預算分別短絀19.07、19.69億元，但收入增加、撙節支出，決算賸餘分別為8.77億元與8.08億元，雖看來收入有賸餘，但實際上債務超過100億元，包含世博台灣館、產創園區作業基金因為營運不善負債11.67億元，審計處也曾提出警示。

高虹安說明，新竹市政府非自償債務100.17億元，需要市庫償還，考量財政健全與紀律，新竹市的決算賸餘數應是優先還債與執行重大施政策略為原則，以減輕舉債壓力，避免出現債留子孫問題。

高虹安認為，前議員的提議只看到收入，但沒看到支出的相關需要，且新竹市政府不像竹北市沒有負債問題，不太適合用不同的財政基礎來比較，她會持續請財政處、主計處針對財政規畫持續盤點，並向市民報告，但現階段看來不會跟進普發6千元現金。

高虹安 債務

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