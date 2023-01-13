縣長公務車遭批極致奢華 鍾東錦：沒花公帑心安理得

苗栗縣長鍾東錦的首長座車今天在議會臨時會遭議員曾玟學抨擊過於奢華，甚至有「陸上頭等艙」之稱，鍾東錦強調座車是朋友贈送，沒花一毛錢公帑，但曾又追問是那些朋友送的，一度讓鍾東錦動怒指責對方質詢態度不佳，也有議員支持縣長座車沒花公帑，反批曾玟學以仇富及敵對心態問政，會中引發一場論戰。

曾玟學在臨時會提案建議縣府盡速採購或租賃符合規範的縣長公務車，避免過於奢華，以為人民表率，他並拿出汽車模型、投影介紹車輛性能，質疑縣長使用Lexus Lm300H四人座豪華車款當公務車，官網要價520萬元，有按摩座椅、小冰箱、大螢幕等多種設備，依規範縣長公務車只能採購132萬、2500西西以內規格的公務車，目前座車可說極致奢華很不宜。

鍾東錦答覆， 車是幾位好友得知他當選送的，希望提供安全舒適的座車，因車上連接手機的螢幕聲音、影像清楚，方便他在車上與議員、主管聯繫公務，在車上時間也都忙於公務處理，如果不是議員介紹，他還不知道有這麼多功能，他的公務車應不算奢華，比起總統車隊至少上億元費用，他的車未花一毛錢公帑，坐得心安理得，希望議員問政不要用惡意來看待。

但曾玟學認為縣府書面答覆車子已於去12月27日過戶給消防局，司機、油料、維修都要由縣府支出，並追問是那些朋友送的，但鍾認為「覺得沒必要回答」，雙方一度摃上，互批對方態度不佳。 議員陳光軒也質疑，座車不論是企業或友人捐贈，但不能清楚交代來源，他認為首長不應與民間企業過從甚密，且縣府已編列有預算購置公務車。

但也有數名議員發言支持鍾東錦，認為座車沒用公帑購買，不應一再炒作這話題，反批曾玟學有如汽車業務員，也有議員抱怨公務車老問題一提再提「煩死了」， 要求停止討論，爭論中通過曾玟學的建議提案。

鍾東錦會後受訪強調，他原有意接受禹耀東議員建議，想沿用前縣長徐耀昌的公務車，但那台車引擎壞掉，因此家人和朋友建議買台安全性高的車，且適合在車上處理公務，今天到縣府途中在高速公路看見死亡車禍，車輛安全性很重要，座車沒花公帑，他心安理得。