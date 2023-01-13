桃園市12區春節長假4天停收垃圾 復興區5天停收

桃園市今年環境清潔周從1月14日起到1月20日，環保局今天上午在在蘆竹區光明河濱公園廣場舉辦境清潔周擴大誓師宣導活動，局長陳世偉與500多名環保志工伙大拚掃清潔市容，要讓桃園市民有乾淨舒適的春節假期。

陳世偉請大家把握過年前最後一周打掃居家環境，各區清潔中隊也會加派人力，協助民眾處理大型廢棄物或家具，有清運大型廢棄物的需求，請與在地的清潔中隊聯繫登記，登記時間至1月18日下午5點，依約定時間搬到指定地點，千萬不可隨意丟棄，否則可能面臨最高6000元的罰款。

環保局表示，今年春節連續假期10天，桃園市各區春節期間垃圾清運期程為：1月20日周五小年夜中午起加強清運一趟，夜間按原時段清運；21日周六（除夕）及26日周四（初五）當天，上午9點起加強清運一趟至收完為止，夜間停收。22日周日（初一）至25日周三（初四）依循往例停收4天，讓辛勞一整年的清潔隊員們好好休息，26日雖然只有早上收一趟但是預估垃圾量大，會收到完；27日周五（初六）恢復正常清運。另外，復興區1月21日周六（除夕）、24日周二（初三）及27日周五（初六）上午8點起，清運一趟至收完為止，夜間停收；20日周五小年夜、22日周日（初一）、23日（初二）、25日周三（初四）及26日周四（初五）等5天停收。

春節期間各區清潔中隊詳細清運時間，可至桃園市環保局官網或桃園垃圾車APP即時查詢，環保局也會透過臉書、報紙、廣播、家戶宣傳單，以及垃圾車掛的紅布條宣傳。桃園市清潔隊員只收垃圾，不收紅包，請民眾在過年期間不必送禮、送紅包給隊員，只要一句真摯的感謝話語，便足以傳達心意。

市議員市議員張桂綿、錢龍、陳美梅與環保局長陳世偉、環境清潔稽查大隊長羅文林、蘆竹區長蔡世志都出席活動。