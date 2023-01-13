竹北市普發6千元 民進黨發言人提3理由喊話高虹安跟進

新竹縣竹北市長鄭朝方昨天宣布，將針對設籍的竹北市民普發6千元現金，掀起熱議，還吸引上千人趕遷戶籍，搶當「竹北人」。民進黨發言人、竹市前議員李妍慧今天提出3理由，喊話新竹市長高虹安應該慎重考慮跟進發放，別讓大新竹地區出現相對剝奪感。

「經濟成果的共榮感，新竹市不應該缺席！」李妍慧說，竹北市普發6千元消息一出在地方沸騰，但反觀新竹市冷冷清清，尤其以新竹科學園區為核心，「一個園區，兩樣情」，北邊的竹北市歡欣鼓舞，南邊的新竹市安安靜靜。

李妍慧提出3個理由，呼籲甫上任的高虹安慎重考慮發放現金給新竹市民。她說，第一個是因為大新竹為共同生活圈，以竹科為核心不少從業人員住在新竹縣竹北市與一旁的新竹市，竹科人對經濟成長、稅收增加有很大貢獻，「竹北能發，新竹市為何不行？」恐衍生強烈的相對剝奪感。

李妍慧也提出，依據新竹市近2年的決算報告數字，將2020年、2021年的稅收相加，地方稅超徵18.35億元，除以新竹市人口45萬人，新竹市民應可普發4077元，代表新竹市政府是有能力發放的。

最後是立法院民眾黨團曾公開呼籲政府「遲到總比不到好！ 超徵稅收就應該要還稅於民應直接發現金」，李妍慧認為，依照民進黨團的標準，身為民眾黨籍的新竹市長高虹安（半個多月前還是民眾黨立委），是否遵從民眾黨團的政策標準普發現金呢？