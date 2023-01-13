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全台首座空中送餐車現身竹北！ 竹縣SBIR智慧創新成果

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣長楊文科（左）親自體驗SBIR新快取公司餐飲智慧系統。圖／縣府提供
新竹縣長楊文科（左）親自體驗SBIR新快取公司餐飲智慧系統。圖／縣府提供

全台第一座空中送餐車現身竹北，懸掛在空中軌道全長約46公尺獨特吸睛，研創的新快取股份有限公司獲「地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）」補助，開發全國第一個跨車道軌道自動送餐系統，縣長楊文科親自走訪，同時體驗內用區QRcode線上點餐及首創複合型快取車道，感受各種智慧系統帶來的生活便利。

新快取公司在竹北市打造全台唯一快取 Catch I複合式商場，主打智能取餐車道，結合科技、便利、永續、生活理念，催生出全台首創的快取新型態餐飲模式，將「雲端廚房、快取車道、多車道複合商場」整合的經營模式，另外還設有特斯拉超級充電站以及一般電動車充電站。

新快取公司總經理張家瀚表示，計畫結合車牌辨識系統、自動化送餐自走車、內用區送餐升降台等智慧系統，從SBIR計畫書撰寫到各階段審核，都學習到很多。

張家瀚說，其中，懸掛式複合快取車道送餐取餐系統計畫，打造全台唯一的跨車道送餐軌道車，總經費180萬元，政府補助80萬元，自行開發研究將近半年，特別是迴轉半徑是難度最高的，光是車身設計就改了5次，驅動程式也調校3次，還運用工業級的接收器，提升品質與穩定。

楊文科說，相對過去單一品牌取餐車道，複合型快取車道可以提供更多元美食選擇，透過線上點餐取餐車道，讓民眾隨點即時快取，還特別設計空中軌道車送餐，現場3家店家美食能直達取餐區；SBIR補助計畫確實能夠造就許多廠商，持續開發新點子，用新模式賺錢，同時服務鄉親，讓生活更加舒適便利。

縣府產業發展處長陳偉志說，竹縣地方型SBIR是希望鼓勵更多新竹縣中小企業，勇敢投入創新研發，透過經費補助經，協助企業分攤研發過程中的風險，並提供專業輔導團隊，協助簡化行政流程、聚焦計畫創新能量，讓在地中小企業品牌成長茁壯、發光發熱。

新竹縣長楊文科（右）走訪SBIR企業，同時體驗內用區QRcode線上點餐及首創複合型快取車道，感受智慧系統帶來的生活便利。圖／縣府提供
新竹縣長楊文科（右）走訪SBIR企業，同時體驗內用區QRcode線上點餐及首創複合型快取車道，感受智慧系統帶來的生活便利。圖／縣府提供
全台第一座空中送餐車現身竹北，懸掛在空中軌道全長約46公尺獨特吸睛。圖／縣府提供
全台第一座空中送餐車現身竹北，懸掛在空中軌道全長約46公尺獨特吸睛。圖／縣府提供
新竹縣長楊文科（中）參訪SBIR企業的各項創新研發。圖／縣府提供
新竹縣長楊文科（中）參訪SBIR企業的各項創新研發。圖／縣府提供

車道 楊文科 品牌

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