長榮航勤員工申請入工會受阻 勞團要求勞資政共同審查

桃園市產業總工會、桃勤工會等團體今天到桃園市政府伸援長榮航勤公司（長勤）員工要加入工會受阻一事，並要求市政府比照2017年，長榮航空公司到市政府審查員工加入工會會員資格，讓長榮航勤員工申請加入工會時，有政府監督和保障。

桃園市產業總工會指出，勞、資、政共同審查有前例，張善政市府團隊責無旁貸，長勤基層需要工會，桃市府不要再拖。2017年長榮航空公司為審查桃園市空服員職業工會是否具備會員過半之資格，最後決定由長榮航空公司給工會幹部公假，讓勞資雙方在桃園市政府連續審查3天，確認會員的資格。

總工會強烈呼籲，長榮航勤公司應給長榮航勤企業工會幹部兩天公假，在主管機關市政府勞動局見證下，受理300位長榮航勤員工的入會申請書，確認他們的會員資格。

勞動局回應，表示2017年勞動局邀集長榮航空公司與桃園市空服員職業工會，召開該工會是否符合團體協約法規範的「協商資格」會議，當時是因為法規並無明定這類事件的處理程序，不過可經勞資雙方同意後共同審查。至於工會會員入會資格及程序是依照章程規定辦理，未依章程入會，會員資格就有疑義，和勞動局是否見證無關；會員入會申請書如果遞交有困難，勞動局也會依張善政市長指示，協助轉交給工會。

勞動局強調，已經要求長榮航勤企業工會應正視員工加入工會需求，儘速建立透明化入會管道與工會明確的聯繫窗口，受理會員入會申請，勞動局也將持續關注長榮航勤企業員工加入工會情形。

長榮航勤的基層員工鄧永城是這次公司員工申請加入工會的召集人，他表示先前要求加入工會時，工會竟聲稱需要「開會討論入會流程」才行，長榮航勤企業工會成立超過6年，讓人驚訝竟然沒入會流程，那當初創立工會的33人又是如何加入工會？現在卻說要開會討論連署加入工會的員工申請事宜，顯然有意拖延，更讓基層員工擔憂要藉故刁難，為何基層員工不能直接繳交申請書入會。

鄧永城和產業總工會強調，既然桃園市長張善政聲稱「非常非常積極協助長榮航勤員工加入工會」，就不應該漠視長榮航勤企業工會藉故變更入會流程，繼續拖延和刁難員工加入工會的法定權利。

勞動局表示，已經聯繫與長榮航勤工會，並發文要求工會應提供員工入會管道及資訊，儘速依工會章程所定程序審查員工入會資格；工會也要主動連繫欲加入工會的員工。

勞動局強調，依工會法第12條規定，會員入會為工會章程的記載事項，因此會員入會仍應依章程所定入會程序申請，工會也應依章程規定受理及審查。勞動局會持續追蹤長榮航勤企業員工加入工會進度，如工會違法拒絕會員入會，依工會法第43條主管機關可警告或令其限期改善；如果屆期仍未改善，得撤免理事、監事、理事長或監事會召集人。