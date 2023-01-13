苑裡鎮公所建設課出缺1人 新任鎮長設計活潑招人圖片

苗栗縣新任苑裡鎮長劉育育以政治素人首度參選，便打敗地方經營已久的上任鎮長劉秋東，可說是跌破各方眼鏡；初上任公所人事並無改變，但為了招聘一位建設課約聘雇職員，劉育育也親自下海，昨晚在臉書以活潑設計圖片PO出招人訊息，讓臉友直呼：這個徵人好有誠意也好誘人啊！

劉育育發文說，歡迎空間規劃專業背景的朋友們，加入苑裡鎮公所的行列！歡迎大家幫忙轉傳，讓更多人才有機會深耕為地方努力，也讓地方成為培育人才最好的土壤。作為最小的地方自治單位「鎮公所」，她們有信心創造務實卻有想像力的「地方」。

她還掛保證說，苑裡鎮公所的建設課，會是很不一樣的建設課，會是一個「以人為本」的建設課；會是一個盡力實踐「參與式」規劃精神的建設課；會是一個以「公共利益」為優先，絕無徇私舞弊的建設課。「來吧！各位高手！我們需要你，苑裡建設課需要你，不一樣的台灣公共工程未來需要你！」

鎮長室秘書李易昆表示，招人圖片是昨晚他與鎮長一起構思的，畢竟建設課的工作，給外人印象是很繁重的，希望這樣的招人訊息，可以讓苑裡子弟或對苑裡有熱情的民眾，趕快來面試。他說，該職缺是以職務代理人方式任用的約聘雇人員，原職缺同仁已提出離職，希望過年前能趕快補上，開春後能立刻上手。