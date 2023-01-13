快訊

112學測數A解答出爐！時事「遊戲中獎率」入題 向量題型具鑑別度

涉詐領百萬元助理費！花蓮前副議長潘月霞與女兒遭起訴

經典賽中華隊36人揭曉 張育成掛頭牌、過半曾旅外

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高虹安首赴議會開會 強調開放議員索資「不遮遮掩掩」

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
第11屆新竹市議會今天舉行第1次臨時會，市長高虹安（中）介紹一級局處長。記者張裕珍／攝影
第11屆新竹市議會今天舉行第1次臨時會，市長高虹安（中）介紹一級局處長。記者張裕珍／攝影

第11屆新竹市議會昨天起展開為期5天的第1次臨時會，甫上任的新竹市長高虹安今天首度赴議會開會，介紹府內一級局處長給各議員。她也在致詞時強調已責成各局處開放索資，並秉持公開透明、即時回覆精神配合辦理，會後時也補充不會「遮遮掩掩」，這樣並非好的對待民代表現。

高虹安今天首度到新竹市議會參與臨時會，會前特地跟副市長蔡麗清、秘書長張治祥到議長室拜會議長許修睿，隨即進入議事廳負責介紹市府各單位主管暨所屬機關首長，接著由警察局長郭士傑介紹警察局重要幹部，會議大約10分鐘結束。

高虹安說，今天是她第1次參與議會的臨時會，由於第一次角色轉換成為被監督者，過去是擔任立法委員是監督各部會首長，「心情蠻的特別的」，但也特別會知道民代關心的事情與地方政策需要注意的面向，希望未來府會關係更融洽，這部分也很重要。

「大家為市民服務的精神都是一樣的！」高虹安表示，市府是市政單位，議會則站在監督立場，大家都是為市民服務，雖然政黨立場不同，但精神目標絕對都是一樣的。她已請副市長、秘書長盡全力跟各黨派議員溝通，做好各項政策的萬全準備。

高虹安在議事堂上也特別向議員們說明會開放索資，她會後說明，不少連任的議員反映提到過去向前市府索取資料遇到重重阻礙，像是要求提供公共工程與會勘資料曾被前市府拒絕等，這幾天也陸續有連任的市議員上節目，也都有提到類似的狀況。

高認為，議員們都希望發揮監督本分，但前市府面對議員監督「比較沒有那麼透明」，自己在拜會議員時也都有聽聞，希望這屆「府會關係回到正常狀態」，過去在立院的經驗，也有感跟部會索取資料才能有優秀的問政品質，因此希望市府回覆能盡可能配合議會索資，否則好像遮遮掩掩，不是好的對待民代表現。

新竹市長高虹安（右2）今天在臨時會開始前，率副市長蔡麗清（左2）、秘書長張治祥（左1）拜會議長許修睿（右1）。記者張裕珍／攝影
新竹市長高虹安（右2）今天在臨時會開始前，率副市長蔡麗清（左2）、秘書長張治祥（左1）拜會議長許修睿（右1）。記者張裕珍／攝影
第11屆新竹市議會今天舉行第1次臨時會，市長高虹安（中）介紹一級局處長。記者張裕珍／攝影
第11屆新竹市議會今天舉行第1次臨時會，市長高虹安（中）介紹一級局處長。記者張裕珍／攝影
第11屆新竹市議會今天舉行第1次臨時會。記者張裕珍／攝影
第11屆新竹市議會今天舉行第1次臨時會。記者張裕珍／攝影

議員 高虹安

延伸閱讀

沒有約好！高虹安新年春聯「竹報平安」和竹縣撞字

竹市這公共工程曾挖出500噸廢棄物 高虹安：相信非個案

影／抄襲論文案下午開庭 高虹安盼林智堅好好面對

綠議員批高虹安無心市政 市府：說法令人遺憾

相關新聞

1200人搶灘「移民」竹北領6000 逾300人登陸失敗原因曝

新竹縣竹北市公所昨天宣布將發給每位市民6000元民生紓困金，大批民眾為辦遷戶口，陸續在午後湧入竹北市戶政事務所，直到今天...

桃園燈會街道燈籠 改「雙雙對對」

2023桃園燈會將於2月1日至12日在富岡火車站周邊開展，市府觀旅局近日已在道路高掛燈籠，但居民發現，燈籠3個一串有3盞...

高虹安首赴議會開會 強調開放議員索資「不遮遮掩掩」

第11屆新竹市議會昨天起展開為期5天的第1次臨時會，甫上任的新竹市長高虹安今天首度赴議會開會，介紹府內一級局處長給各議員...

長榮航勤員工陳情入工會遭阻 桃市府：不得拒絕

長榮航勤員工聯署反映沒有管道可加入長榮航勤工會，今天到桃園市府前陳情。桃園市勞動局表示，已要求長榮航勤工會不得拒絕員工入...

長榮航勤員工申請入工會遭阻 赴桃園市政府陳情爆衝突

桃園市產業總工會今天上午到市政府廣場聲援長榮航勤公司員工，要求市政府重視該公司數百位員工要加入工會，卻受到工會藉口要開會...

張善政陪馬英九謁陵緬懷蔣經國 談兩蔣園區未來規畫

今為前總統蔣經國逝世35周年紀念日，前總統馬英九今早8時在桃園市長張善政陪同下抵達大溪謁陵，馬英九擔任主祭獻花，緬懷過後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。