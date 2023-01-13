高虹安首赴議會開會 強調開放議員索資「不遮遮掩掩」

第11屆新竹市議會昨天起展開為期5天的第1次臨時會，甫上任的新竹市長高虹安今天首度赴議會開會，介紹府內一級局處長給各議員。她也在致詞時強調已責成各局處開放索資，並秉持公開透明、即時回覆精神配合辦理，會後時也補充不會「遮遮掩掩」，這樣並非好的對待民代表現。

高虹安今天首度到新竹市議會參與臨時會，會前特地跟副市長蔡麗清、秘書長張治祥到議長室拜會議長許修睿，隨即進入議事廳負責介紹市府各單位主管暨所屬機關首長，接著由警察局長郭士傑介紹警察局重要幹部，會議大約10分鐘結束。

高虹安說，今天是她第1次參與議會的臨時會，由於第一次角色轉換成為被監督者，過去是擔任立法委員是監督各部會首長，「心情蠻的特別的」，但也特別會知道民代關心的事情與地方政策需要注意的面向，希望未來府會關係更融洽，這部分也很重要。

「大家為市民服務的精神都是一樣的！」高虹安表示，市府是市政單位，議會則站在監督立場，大家都是為市民服務，雖然政黨立場不同，但精神目標絕對都是一樣的。她已請副市長、秘書長盡全力跟各黨派議員溝通，做好各項政策的萬全準備。

高虹安在議事堂上也特別向議員們說明會開放索資，她會後說明，不少連任的議員反映提到過去向前市府索取資料遇到重重阻礙，像是要求提供公共工程與會勘資料曾被前市府拒絕等，這幾天也陸續有連任的市議員上節目，也都有提到類似的狀況。