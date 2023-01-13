1200人搶灘「移民」竹北領6000 逾300人登陸失敗原因曝

新竹縣竹北市公所昨天宣布將發給每位市民6000元民生紓困金，大批民眾為辦遷戶口，陸續在午後湧入竹北市戶政事務所，直到今天凌晨1點5分才全數作業完畢；約1200位辦理民眾中，許多人因臨時起意證件不齊，最後僅853人「移民」成功，近350人遷入失敗，其中發現異常遷入33户，近2個月內將執行實地訪查，違者最高罰9000元。

竹北戶政事務所主任陳建淳表示，昨天號碼牌發放截至下午5點止總計1297人，辦理遷戶口約1200人。因遷戶口人數爆量恐無法當日完成作業，所方緊急向內政部戶政司求助，商議後決議在兼顧資安及行政效率下，戶政系統公司同意開放權限，在12日深夜12點過後13日凌晨0點改以手動方式上傳資料，全數作業最終在今天凌晨1點5分辦理完成。

過程中，近350位民眾因證件不齊，無法順利遷戶口，有人不放棄想硬凹，也有人急Call親友幫忙備文件，甚至還有人不耐久候當場發飆。

陳建淳說，戶口變更須備妥相關證件，若是屋主本人，須持身分證及房屋建物所有權狀；寄戶口者，須另備屋主同意書，以及房屋已繳稅證明的稅單或是第二類建物3個月內的謄本正本。所方昨派專人針對排隊民眾先進行文件篩選以加速作業，發現許多民眾證件不齊。

據竹北戶政事務所統計，昨天成功遷入150戶，總計853人，較平日遷入約420人，大約多一倍；從新竹縣其他鄉鎮遷入284人，外縣市遷入569人，來自全台灣北、中、南各地都有。其中，發現異常遷入33户，戶政所將與市公所協商配套措施，針對篩選出的異常遷入戶口，在近2個月內執行實地家戶訪查。

竹北市公所昨午發布，獲得市民代表會審議通過，預計兒童節前，發放每位市民6000元民生紓困金，不分年齡、不排富，全市近21萬人受惠，預算估約12.7億元。其中，昨（12日）通過提案的自治條例，以1月12日（含當日）前設籍於竹北市，即符合領取資格，意外引來爆量「移民潮」，也成為民眾間的熱議話題。

竹北市公所表示，關於紓困條例的資格時程，援引竹縣其他鄉鎮，如關西、新埔、芎林等，皆為代表會敲槌通過日，非特立獨行。竹北戶政所提醒，依戶籍法第76條規定：「申請人故意為不實之申請或有關機關、學校、團體、公司、人民故意提供各級主管機關及戶政事務所不實之資料者，處新台幣3000元以上9000元以下罰鍰」。若被發現無居住事實、不合理的遷戶籍，或是為領取紓困金後在極短時間遷入再遷出等，就有可能受罰。