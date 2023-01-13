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長榮航勤員工申請入工會遭阻 赴桃園市政府陳情爆衝突

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市產業總工會、長榮航勤員工代表和其他工會團體到市政府陳情，聲援長榮航勤員工加入工會受阻。記者鄭國樑／攝影
桃園市產業總工會、長榮航勤員工代表和其他工會團體到市政府陳情，聲援長榮航勤員工加入工會受阻。記者鄭國樑／攝影

桃園市產業總工會今天上午到市政府廣場聲援長榮航勤公司員工，要求市政府重視該公司數百位員工要加入工會，卻受到工會藉口要開會、修改相關規定等疑似變相阻撓的情形，市政府是主管機關不能坐視不管。

一行人在市政府廣場多次高喊「長榮航勤工會、張善政責無旁貸」，並說明訴求，稍後勞動局科長出面準備接下陳情書，因為產業總工會和長榮航勤勞工代表、勞工權益顧問頻質問勞動局，包括長榮航勤企業工會過去有無依規定開會員大會、理監事會，還有員工要申請加入工會卻找不到工會理事長等問題，勞動局科長雖然一一答覆，卻還沒接到陳情書，於是轉身離開，引來總工會和在場聲援的時代力量林佳瑋、桃勤工會等勞團不滿，一度要全部闖入市府「拜訪市長」。

警方隨即一字排開擋下，聲擾的勞團想要「單兵」進市政府也被擋下，引來陳情者強烈不滿，警方也連忙協調雙方理性溝通，總工會和勞團、勞工表最後同意派代表進市府交陳情書，勞動局科長收下後，再簡要說明和回答勞團、勞工代表問題。

勞動局強調第一時間已經要求長榮航勤工會應主動提供員工入會管道及資訊給員工，並應儘速依工會章程所定程序審查員工入會資格；要申請入會的勞工也可提供資料給勞動局，會協助轉交工會審議。另外，工會召開理事會審核申請入會員工的資格時，勞動局也會派人到場，如果有藉口阻撓甚至違法，就依工會法限期改善，未改善可依法撤免理監事的職位。

長榮航勤員工代表指出，這次因為年終獎金等問題發生勞資爭議，多個工會團體聲援長榮航勤勞工，聽長榮航空工會說才知道航勤有工會，而且已經成立6年，這些年很多人都不知道有工會，他們想加入工會，工會地址登記在公司卻找不到辦公室，也連絡不上理事長，再仔細了解，原來工會只有30多位會員，長榮航勤有上千名員工，如果有約300人要加入工會卻不知道找誰申請，好不容連絡上一位副理事長，要要等理監事修改工會章程才能受理入會申請，讓人覺得謊謬簡直是變相阻撓。

林佳瑋質疑長榮航勤工會沒有正常運作，要求勞動局提供工會最後一次開理監事會議的日期時間和會議記錄，勞動局表示要再查確切的時間，但是絕對不會影響員工申請入會，工會也不能用任何藉口阻撓。對員工代表要求入會申請審查時，要有員工代表在場以防黑箱作業，勞動局科長強調到時候會有勞動局的人在場， 一定會維護勞工合法權益。

勞動局科長接下長榮航勤員工代表的陳情書，也答覆相關問題。記者鄭國樑／攝影
勞動局科長接下長榮航勤員工代表的陳情書，也答覆相關問題。記者鄭國樑／攝影
陳情的勞工和聲援團體不滿市府回應，要進入市政府找市長，被警方強力擋下。記者鄭國樑／攝影
陳情的勞工和聲援團體不滿市府回應，要進入市政府找市長，被警方強力擋下。記者鄭國樑／攝影
警方要陳情的勞工和團體保持冷靜，隨後一字排開柔性勸阻並協調。記者鄭國樑／攝影
警方要陳情的勞工和團體保持冷靜，隨後一字排開柔性勸阻並協調。記者鄭國樑／攝影

長榮航勤 勞團 情書

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