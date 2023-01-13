張善政陪馬英九謁陵緬懷蔣經國 談兩蔣園區未來規畫

今為前總統蔣經國逝世35周年紀念日，前總統馬英九今早8時在桃園市長張善政陪同下抵達大溪謁陵，馬英九擔任主祭獻花，緬懷過後，馬、張兩人簡單攀談近10分鐘，張善政表示，議員、觀光旅遊局有給予兩蔣園區很好的想法，會在將來幾個月好好規畫；馬英九則只說「謝謝大家」就上車離去。

台北市長蔣萬安一早謁陵後，馬、張二人8點一同鞠躬緬懷蔣經國，對於國民黨拿回桃園執政，2人有沒有聊到甚麼內容，張善政受訪回應，今天是蔣經國過世35週年，談到不只是蔣經國，還有前總統蔣中正的一些事蹟。