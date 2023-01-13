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張善政凌晨赴市場了解春節魚貨、果菜供貨量及品質

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
攤商代表送長年菜熱情歡迎張善政市長。記者鄭國樑／攝影
攤商代表送長年菜熱情歡迎張善政市長。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今天凌晨先後到魚市場公司、果菜市場了解春節期間各種產品供貨情形，並送給攤商福袋、春聯提早向大家賀春節。

張善政表示，春節海鮮、蔬果備貨量都加倍，攤商非常辛苦，消費者也會關心過年期間農漁產品品質，因此凌晨到市場了解供貨與品質，也慰勞每位攤商，感謝攤商們辛苦備貨，讓市民朋友能過一個新鮮蔬果供貨充足的好年，也祝福大家生意興隆賺大錢。

張善政也指出，日前市政會議就要求春節前就必須做好道路整平、交通維護等工作，施工中的捷運工地圍籬也必須盡量縮減，騰出更多的空間讓人車通行；還有道路挖掘期限與收垃圾時間都要公布，相關局處過年期間的要做的工作也不打烊。

張善政由農業局長陳冠義、市府顧問陳信守、桃園市魚市場公司總經理張燕珠、桃園市果菜市場公司董事長呂淑真、桃園區長陳玉明等人全程陪同，一行人到桃園區果菜市場時，收到桃園市農產品運銷發展協會理事長劉金福、蔬菜加工職業工會理事長江基萬、蔬菜商業公會理事長何建中、市府顧問陳信守熱氣歡迎，並引導、介紹張善政向每位攤商拜年。劉金福感謝張善政凌晨到市場為大家鼓勵、發福袋和春聯，大家都能感受到市長的熱情與關懷。

張善政感謝攤商辛苦備貨讓民眾過好年。記者鄭國樑／攝影
張善政感謝攤商辛苦備貨讓民眾過好年。記者鄭國樑／攝影
張善政到果菜市場了解供貨量和品質，也送攤商福袋祝生意興隆。記者鄭國樑／攝影
張善政到果菜市場了解供貨量和品質，也送攤商福袋祝生意興隆。記者鄭國樑／攝影
張善政到市場了解供貨情形也送福袋賀春節。記者鄭國樑／攝影
張善政到市場了解供貨情形也送福袋賀春節。記者鄭國樑／攝影

桃園市長 張善政 春節

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