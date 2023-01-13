張善政凌晨赴市場了解春節魚貨、果菜供貨量及品質

桃園市長張善政今天凌晨先後到魚市場公司、果菜市場了解春節期間各種產品供貨情形，並送給攤商福袋、春聯提早向大家賀春節。

張善政表示，春節海鮮、蔬果備貨量都加倍，攤商非常辛苦，消費者也會關心過年期間農漁產品品質，因此凌晨到市場了解供貨與品質，也慰勞每位攤商，感謝攤商們辛苦備貨，讓市民朋友能過一個新鮮蔬果供貨充足的好年，也祝福大家生意興隆賺大錢。

張善政也指出，日前市政會議就要求春節前就必須做好道路整平、交通維護等工作，施工中的捷運工地圍籬也必須盡量縮減，騰出更多的空間讓人車通行；還有道路挖掘期限與收垃圾時間都要公布，相關局處過年期間的要做的工作也不打烊。