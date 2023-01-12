嗨喊6000元是天上掉下來的禮物 竹北人要「這樣花」

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣竹北市公所12日宣布，代表會正式通過12.7億預算案，將發給每位市民6000元紓困金，民眾嗨喊是「天上掉下來的禮物！」。記者王淑君／攝影
新竹縣竹北市公所12日宣布，代表會正式通過12.7億預算案，將發給每位市民6000元紓困金，民眾嗨喊是「天上掉下來的禮物！」。記者王淑君／攝影

「你遷戶籍了嗎？」這句話成為今天新竹縣最夯問候語，竹北市公所今天（12日）午間發布，代表會正式通過12.7億預算案，將發給每位市民6000元紓困金，上千位民眾瘋搶在今天下午5點「壓線」時刻遷戶籍到竹北。當地民眾得知消息後，有人嗨喊是「天上掉下來的禮物！」，有人認為要發8888元更吉利；還有隔壁新竹市民苦喊自己沒福氣，同樣花12億多經費，新竹市卻只換來一座漏洞百出的棒球場。

「就像是天上掉下來的禮物！」聽聞市公所要普發6000元紓困金，許多竹北人心情雀躍不已。市民羅先生表示，心情像突然提前收到過年紅包，加上中央政府還稅於民的6000元，剛好當成出國機票錢；市民王先生則說，6000元太少了！希望能發8888元象徵過年好彩頭，取其諧音「發發發發」，也有大家賺大錢的概念。彭先生原以為是假消息，後來證實為事實後，覺得驚喜又爽快，他說過年又多一筆紅包， 中央加地方各發6000元感到雙倍開心，他笑說要包更大包的紅包給父母「還稅於雙親」。

有人開心，也有人心情複雜，竹北莊小姐認為，紓困金發放金額高，也代表市庫將瞬間短少，她更希望公所把將經費投注在新建建設上；不過她也坦言自己不會放棄請領6000元的權利。眼見竹北人將可領到6000元紓困金，同樣身為新竹縣民，居住在湖口的彭先生覺得心理落寞，雖然湖口先前已發放3000元紓困金，但相較竹北的2倍金額，頓時覺得心情落空。

此外，就連隔壁新竹市民也表示羨慕，自嘆沒福氣可領到地方政府發放6000元紅包；他說，同樣是超過12億經費，竹北市還稅於民，反觀新竹市卻將白花花的鈔票投入黑洞，只換來一座充滿爭議的棒球場。

6000元紓困金還沒到手，許多竹北市民早已開始規畫要怎麼花。有人說要添購微波爐等家電用品，有人說要存起來或孝順父母；也有人認為目前沒有急迫需求，等到4、5月在拿來抵繳牌照稅或綜合所得稅。有人則是腦筋動得快，打算用來投資股票，為自己創造錢滾錢的機會。

竹北市長鄭朝方說，發放作業及相關細節，市公所正在研擬中，詳情將另行公告；同時提醒一旦在發放紓困金日之前移出戶籍，領取資格就會被取消。

新竹縣竹北市公所12日宣布，代表會正式通過12.7億預算案，將發給每位市民6000元紓困金，民眾嗨喊是「天上掉下來的禮物！」。記者王淑君／攝影
新竹縣竹北市公所12日宣布，代表會正式通過12.7億預算案，將發給每位市民6000元紓困金，民眾嗨喊是「天上掉下來的禮物！」。記者王淑君／攝影
竹北市長鄭朝方（左）、竹北市民代表會主席林啟賢（右）12日宣布將發放每位設籍市民6000元紓困金，總計將發放12.7億元，預計全市近21萬人受惠。圖／竹北市公所提供
竹北市長鄭朝方（左）、竹北市民代表會主席林啟賢（右）12日宣布將發放每位設籍市民6000元紓困金，總計將發放12.7億元，預計全市近21萬人受惠。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市公所今天宣布將發給每位市民6000元的民生紓困金，消息一出，竹北市戶政事務所即湧入大量辦理遷戶籍人潮。記者王淑君／攝影
新竹縣竹北市公所今天宣布將發給每位市民6000元的民生紓困金，消息一出，竹北市戶政事務所即湧入大量辦理遷戶籍人潮。記者王淑君／攝影

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