平鎮警今起強力取締酒後駕車 籲勿存僥倖心態
農曆春節將近，尾牙聚餐活動陸續增加，民眾飲酒機會大增，為杜絕因酒後駕車所造成的意外傷亡，平鎮警分局起今起，全力宣導並加強取締酒後駕車專案勤務，要讓每位民眾都能安全過個好年。
平鎮警分局副分局長陳品宏表示，為杜絕駕駛人僥倖心態，平鎮警方於農曆年前啟動防制酒駕專案勤務，希望透過警方加強取締決心，來有效遏止酒駕行為及防止交通事故，確保民眾生命與財產安全，展現「酒駕零容忍」的執法決心。
酒後駕車肇事讓不少家庭頓時面臨生離死別的人生至痛，因此平鎮警方針對轄區易發生酒駕肇事路段、及易發生酒駕行為等地點，不分平日、假日、白天及深夜高強度取締酒駕，並持續統籌運用優勢警力，以強勢手腕取締，展現警方打擊酒駕及重大治安事件之執法作為。
另外「酒後不開車、開車不喝酒」為警方宣導嚴禁酒駕重點，為落實「代客叫車」及「指定駕駛」觀念，警方也同步印製宣導品宣傳，宣導業者主動提供代客叫車服務，雙管齊下來避免酒駕情事發生，請民眾切勿飲酒駕車、害人害己。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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