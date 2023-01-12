林靜儀批高虹安收割消防員超勤政績 竹市府嚴正澄清

新竹市政府日前宣布配合行政院政策，新竹市消防人員超勤加班費今年1月起將上限提高至1萬9千元，是非六都第一個拍板定案的縣市，民進黨籍立委林靜儀批評是「收割」行政院政政績。市府今晚澄清，強調本就說明是支持政院政策，何來收割之說？

新竹市政府發言人施淑婷表示，市府日前發布「竹市消防人員超勤加班費上限提高至1萬9千元」的訊息，原為配合行政院政策及鼓勵辛苦的消防同仁士氣，卻被林委員及部分媒體刻意偏頗及錯誤的報導，讓市府美意遭受變相扭曲。

施淑婷指出，市府專頁及市長臉書專頁首段即聲明為「行政院日前核定外勤消防人員超勤加班費自112年1月1日起每人每月支領上限由1萬7千元提高至1萬9千元」，市長為支持中央政策，立即拍板核示竹市消防人員提高超勤加班費上限，何來收割之說？

新竹市政府說明，雖中央已提高「上限」，但因為消防工作為地方自治事務，核發金額需由縣市首長裁定，視地方政府財政狀況進行評估。舉例部分縣市因財政狀況不佳，長年以來雖領有中央補助款，卻仍僅能核發至1萬4千元，即使政院同意調高上限，許多縣市基層同仁仍反應「看的到、吃不到」。

市府也澄清，主計總處將消防人員超勤加班費納入一般性補助款中基本財政收支差短補助項目進行設算，新竹市財政狀況尚足以支應消防人員原編列每人每月1萬7千元的超勤加班費，因此並無法獲得中央補助，此項經費皆為市府自有預算支應，每年市府需支出預算5千餘萬元，預估今年再支出500到700萬元。