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為6000元紓困金衝了！民眾瘋搶入籍竹北 號碼牌抽破1200號

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣竹北市公所今天宣布將發給每位市民6000元的民生紓困金，消息一出，竹北市戶政事務所即湧入大量辦理遷戶籍人潮。記者王淑君／攝影
新竹縣竹北市公所今天宣布將發給每位市民6000元的民生紓困金，消息一出，竹北市戶政事務所即湧入大量辦理遷戶籍人潮。記者王淑君／攝影

新竹縣竹北市公所今天午間發布，將發給每位設籍市民6000元民生紓困金，不分年齡、不排富，總計將發放12.7億元，近21萬人受惠。消息一出，竹北市戶政事務所即開始湧入爆量人潮，幾乎都是趕在最後一刻瘋搶遷入戶籍，截至下午5點止，號碼牌抽到1200多號，相當於平日尖峰的4至5倍，戶政所預計將加班作業到深夜12點。

竹北市長鄭朝方說，今日通過提案的自治條例，以1月12日（含當日）前設籍於竹北市，即符合領取資格；主因發放民生紓困金是為減緩疫情所致經濟衝擊，因此未設定門檻條件，但倘若在發放紓困金日之前移出戶籍，就會被取消資格。

竹北戶政事務所主任陳建淳表示，今天中午12點左右，辦理戶政業務號碼牌約抽到100多號，但中午過後民眾陸續湧入、快速暴增，至下午4點第一輪號碼牌抽到600多號，隨即重新歸零，由1號開始發放，至下午5點號碼牌發放截止，又抽了697號；戶政事務所預計將加班到深夜12點，盡力為民眾服務，因應暴增的人潮也和公所緊急調整動線，提供臨時座椅。

陳建淳說，午後湧入洽公的1200多人，幾乎都是辦理遷入戶籍，有的是從竹縣其他鄉鎮遷入，甚至也有從台北、新北等外縣市遷入，每個人辦理遷入人數不等，最多甚至多達7至8人。過去學生入學潮，單日辦理遷戶籍約400多人，今日狀況約是平日尖峰的4至5倍。

竹北市戶政事務所提醒，憲法保障人民有居住及遷徙自由。不過，戶政單位原本就會不定時查核人口，針對今日的特殊狀況將加強查核。依據戶政法相關規定，若被發現無居住事實、不合理的遷戶籍，或是為領取紓困金後在極短時間遷入再遷出等，可處新台幣3000元以上到9000元以下罰金。

竹北市戶政事務所今午間天開始湧入爆量人潮，幾乎都是趕在最後一刻瘋搶遷入戶籍，截至下午5點止，號碼牌抽到1200多號。記者王淑君／攝影
竹北市戶政事務所今午間天開始湧入爆量人潮，幾乎都是趕在最後一刻瘋搶遷入戶籍，截至下午5點止，號碼牌抽到1200多號。記者王淑君／攝影
新竹縣竹北市公所今天宣布將發6000元民生紓困金，午間起竹北戶政事務所旋即湧入大批民眾瘋搶遷入戶籍，碼牌抽破1200號。記者王淑君／攝影
新竹縣竹北市公所今天宣布將發6000元民生紓困金，午間起竹北戶政事務所旋即湧入大批民眾瘋搶遷入戶籍，碼牌抽破1200號。記者王淑君／攝影

鄭朝方

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