新竹地區春節交通疏運出爐 竹縣旅遊熱點交通管制

迎接農曆春節10天連假，公路總局新竹區監理、新竹縣政府所等單位今天發布春節疏運計畫，針對竹縣湖口老街、北埔老街、內灣風景區等旅遊熱點實施疏運措施，透過替代道路分流、重點路口編排警力疏導、鼓勵搭乘大眾運輸等。新竹縣長楊文科今天上午也到湖口老街實地勘察，了解疏運相關措施。

新竹縣政府預估今年春節期間湖口至少會有3萬名遊客，湖口鄉形象商圈發展協會理事長羅美堯說，湖口老街只要湧入2000名遊客，幾乎就塞爆；交通疏運、停車場疏導顯得格外重要。當地居民則建議加強動線導引，避免交通打結。

新湖警分局長楊宗昆表示，春節期間，將在湖口鄉台1線、湖口交流道匝道、新豐鄉台15線、台61線沿線等交通樞紐，編排機動警力交通疏導。

每日中午12點到晚上6點，湖口老街周邊台1線沿線、學府街及中正路三段等路段機動交通疏導，遇車流量大時，將增派警力，必要時操控號誌；遇湖口老街停車空間不足而難以進入時，將引導車流往台1線方向行駛及停車。

交通旅遊處長游志祥表示，鼓勵民眾搭乘春節免費公車，自大年初三至大年初六間行駛照門休閒農業區（九芎湖）、六福村、內灣等大眾運輸，也可搭乘台灣好行觀霧線暢遊五峰、清泉、雪霸國家公園等，以及獅山線暢遊綠世界生態農場、北埔老街、獅頭山等景點。

新竹區監理所所長吳季娟表示，1月19日到29日，87條國道客運路線配合提供平日票價優惠或原票價85折優惠；搭乘國道客運、台鐵或高鐵後，使用電子票證轉乘在地客運享一段票或基本里程免費。