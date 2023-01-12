快訊

北市巷弄登國外論壇被形容「行人地獄」 交通局長今曝照片：通了

研究設計大部分來自林智堅？陳明通聲明反打余正煌：抄襲不是事實

桃園環保局攜手企業、里長送暖資收個體業過好年

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
環保局稽查大隊長羅文林（左起）、局長陳世偉、顏錦秀里長（右）和企業界關懷個體資收戶與送暖。圖／桃園市環保局提供
環保局稽查大隊長羅文林（左起）、局長陳世偉、顏錦秀里長（右）和企業界關懷個體資收戶與送暖。圖／桃園市環保局提供

桃園市環保局長陳世偉今天與環境清潔稽查大隊長羅文林、永豐餘新屋廠高專楊文科、桃園區中平里長顏秀錦拜訪資收個體業黃郭女士，還送上企業愛心白米，春節香腸禮盒與衛生紙等年節物資；環保局也提供米麵食及罐頭等關懷物資箱，讓個體業者能過個暖心的春節。

送暖活動持續多年，有的企業不願具名但是年年不缺席，今年有120為資收個體業受惠。

環保局表示，黃郭女士住桃園區從事回收個體業，和先生身體健康因素生活清苦，在里長的鼓勵下109年起加入環保局關懷計畫，迄今共獲得6萬元的補助金額，也就近收取社區的資源回收物，兌換關懷計畫的補助金減輕生活重擔。永豐餘公司現場加碼紅包，黃郭女士感謝善心企業及環保局這些年寒冬送暖，讓家裡過年不用愁。 

環保局表示，全球邁向後疫情時代，經濟逐步復甦，許多企業與不具名的善心人士仍不忘照顧身處弱勢的資收個體業者，有些善心企業參閱環保局關懷弱勢活動，8年來綿延善行不出名，永豐餘工業用紙公司新屋廠也持續捐贈，今年邁入第5年，大家拋磚引玉不中斷，也讓經濟弱勢的個體資收戶或個人，感受到實質的幫助。

桃園 春節

延伸閱讀

旅台日人目睹騎士往新社山區橋下丟垃圾 直呼誇張

北市電動機車補助加碼 機車汰舊換新最高補助28,800元

母親曾捐超商即期品 桃園建商捐贈社會局冷凍貨車

彰化東螺溪剛清理又被偷倒垃圾 縣府：逾1立方罰6萬起跳

相關新聞

遭疑酒駕…綠營猛打、民團也批評 張善政：抿就是幾乎沒下肚

綠營近日猛打張善政餐會抿酒後開車議題，桃園市長張善政今早才對視察水情疑似酒駕的事件特別說明，表示他身為市長動見觀瞻，會特...

桃園環保局攜手企業、里長送暖資收個體業過好年

桃園市環保局長陳世偉今天與環境清潔稽查大隊長羅文林、永豐餘新屋廠高專楊文科、桃園區中平里長顏秀錦拜訪資收個體業黃郭女士，...

蔡總統接見建築園冶獎得獎代表 再度和高虹安同台

蔡英文總統今天上午接見2022年建築園冶獎得獎單位代表，訪賓由2022建築園冶獎主任委員黃啟倫及高雄市建築經營協會理事長...

竹市3建築榮獲2022建築園冶獎 蔡總統接見高虹安

蔡英文總統今天與總統府秘書長李大維一同接見「2022建築園冶獎」獲獎代表，新竹市的波光市集、柴橋社區活動中心新建工程、龍...

95歲母獨自照顧55歲中風兒 桃園義消送暖捐物資

桃園市大有義消分隊與大有里、大有消防隊發起冬季送暖，今天下午到轄內3個特殊家庭慰問、致贈物資及慰問金，其中一戶是95歲老...

民團捐贈桃園市府953冬被 可洽社會局服務據點

財團法人桃園市世外桃源文教公益基金會捐贈953件棉被給桃園市的弱勢家庭，今於市府舉辦捐贈儀式，市長張善政致謝表示，社會的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。