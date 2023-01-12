桃園環保局攜手企業、里長送暖資收個體業過好年

桃園市環保局長陳世偉今天與環境清潔稽查大隊長羅文林、永豐餘新屋廠高專楊文科、桃園區中平里長顏秀錦拜訪資收個體業黃郭女士，還送上企業愛心白米，春節香腸禮盒與衛生紙等年節物資；環保局也提供米麵食及罐頭等關懷物資箱，讓個體業者能過個暖心的春節。

送暖活動持續多年，有的企業不願具名但是年年不缺席，今年有120為資收個體業受惠。

環保局表示，黃郭女士住桃園區從事回收個體業，和先生身體健康因素生活清苦，在里長的鼓勵下109年起加入環保局關懷計畫，迄今共獲得6萬元的補助金額，也就近收取社區的資源回收物，兌換關懷計畫的補助金減輕生活重擔。永豐餘公司現場加碼紅包，黃郭女士感謝善心企業及環保局這些年寒冬送暖，讓家裡過年不用愁。

環保局表示，全球邁向後疫情時代，經濟逐步復甦，許多企業與不具名的善心人士仍不忘照顧身處弱勢的資收個體業者，有些善心企業參閱環保局關懷弱勢活動，8年來綿延善行不出名，永豐餘工業用紙公司新屋廠也持續捐贈，今年邁入第5年，大家拋磚引玉不中斷，也讓經濟弱勢的個體資收戶或個人，感受到實質的幫助。