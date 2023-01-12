芋頭供給過剩價跌 苗栗公館農會示範料理助行銷

公館鄉農會表示，苗栗縣公館鄉是國產芋頭重要產地之一，今年因供給過剩，導致產地芋頭價格下跌，除積極拓展行銷通路，今天也結合在地餐飲業示範芋頭料理，推廣在地農產。

公館鄉農會指出，苗栗縣是台灣芋頭最北的產區，全縣栽培面積約450公頃，其中逾半集中在公館鄉，約占290公頃，目前正值採收上市時期。

價格部分，公館鄉農會表示，前幾年全台芋頭價格平穩，但今年受到南部芋頭栽種面積增長且產季重疊影響，在供給過剩的衝擊下，產地芋頭價格下跌3成之多，原本每公斤可賣到新台幣40多元，現在降為30多元。

為穩定苗栗縣芋頭市場價格及保障農民收益，公館鄉農會指出，除了向農委會農糧署及苗栗縣政府反映，也積極協助芋頭產品行銷。

另外，公館鄉農會今天邀請在地餐飲業者展示蜜糖芋頭、芋頭米粉、芋頭水晶糕、芋頭丸子、芋泥壽司捲、芋香西米露、香芋鮮奶、客家芋頭糕等各式芋頭料理，並由大廚示範如何製作拔絲芋頭，鼓勵民眾多買多吃。

公館鄉農會表示，苗栗縣政府配合農糧署公告，徵求加工廠商並鼓勵收購苗栗縣芋頭，同時協助媒合與開拓新銷售通路；農會也積極收購芋頭加工，並請農糧署協助規劃媒合午餐食材廠商等業者的通路、辦理展售活動、電商平台促銷、農產加工品開發與行銷。

公館鄉農會指出，芋頭買回家，如果一時吃不完可以切塊冷凍，冷凍儲存期效可長達1年，隨時拿出就可以方便料理。

適逢年節檔期與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封，公館鄉農會表示，預期買氣及需求倍增，期盼透過多元通路及多方推廣，減少芋頭短期量多價跌情況，以保障農民收益，也為農友開創出新契機。