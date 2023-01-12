竹市3建築榮獲2022建築園冶獎 蔡英文接見高虹安

蔡英文總統今天與總統府秘書長李大維一同接見「2022建築園冶獎」獲獎代表，新竹市的波光市集、柴橋社區活動中心新建工程、龍山國小校園整體規劃暨老舊校舍拆除重建工程3案獲獎，市長高虹安代表市府北上總統府接受榮耀，高虹安說，感謝各方肯定，未來新竹市將持續推動優質公共建設，帶給市民更優質的生活環境。

蔡英文致詞時表示，建築園冶獎自1995年創辦迄今28年，樹立極佳口碑，擁有「南臺灣建築景觀奧斯卡獎」的美名，並且重視公共工程、在地工作者的付出，嚴謹評審機制，發掘許多優秀作品，共同為台灣帶來宜居家園以及更優美的環境，許多得獎作品透過建築設計，展現永續、健康的理念，並融合在地特色、原民文化等，表現出台灣獨特風貌。

建築園冶獎主任委員黃啟倫表示，建築園冶獎共有公共建築景觀、民間公共建築景觀、校園景觀、社區文化景觀營造、住宅大樓及透天等六大項、117個得獎單位，致詞時強調「建築不應只是商品或炒作工具」，建築不只是堅固冰冷的量體，建築工作者透過美學將建築體及周遭環境賦予生命。

高虹安表示，新竹市前年首次參賽即多項優質建設獲獎取得佳績，去年更以「波光市集」、「柴橋社區活動中心新建工程」及「新竹市龍山國小校園整體規劃暨老舊校舍拆除重建工程」3案獲獎，備受肯定，往後也將持續帶領市府團隊推動務實優質且具備城市美學的公共建設，持續建設新竹市，為市民創造更美好的生活環境，讓市容蛻變的更美麗，居住環境更加舒適。

市府表示，榮獲建築園冶獎的「波光市集」擁有全台最美海濱市集之稱，不僅有著搶眼的波浪造型外觀，大型頂棚及擋風牆體更回應濱海的氣候，有著抵禦夏季酷熱和冬季東北季風的功能；考量海邊氣候易導致鋼構鏽蝕，建築體選擇可隨時間變化的耐候材質；建築採半戶外開放式，並提供74席攤商販賣空間，也提供民眾衛生、舒適的消費環境。

市府指出，隱身於青草湖畔的「柴橋市民活動中心」，擁有青山綠蔭、風光明媚絕佳地理位置，為竹市獨一無二座落在公園裡、「被芬多精包圍」的活動中心。兩層樓建築，採低矮量體、沉穩灰色外觀融入公園地景，室內以大量通透空間為設計理念，一樓活動中心以大量落地窗，引進大量自然採光，提供多功能空間辦理市集、舞蹈律動班等活動。