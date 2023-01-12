95歲母獨自照顧55歲中風兒 桃園義消送暖捐物資

桃園市大有義消分隊與大有里、大有消防隊發起冬季送暖，今天下午到轄內3個特殊家庭慰問、致贈物資及慰問金，其中一戶是95歲老母親獨自照顧55歲中風兒，處境格外艱困；大有義消分隊長吳家銘表示，盼本次活動能帶給這些家庭一絲溫暖，各界人士行有餘力協助，也可以聯繫里辦公處。

大有消防、義消分隊及大有里里長陳姵樺共同發起關懷活動，一行人今天下午2時巴黎學院社區、冠倫大國社區，探視特殊家庭並捐贈物資及慰問金，共有3戶家庭受贈，包括一戶75歲獨居老人、一戶單親母照顧中風女兒，以及一戶為95歲媽媽獨自照顧55歲中風的兒子。

大有義消分隊分隊長吳家銘表示，年關將至，許多弱勢家庭擔憂如何過春節，希望能藉由本次捐贈拋磚引玉，讓善心人士一同關懷。消防及義消弟兄也將持續關懷弱勢家庭狀況，盼他們在春節期間也能開心平安地過好年。

陳姵樺表示，感謝大有分隊消防及義消人員的善心，期盼本次活動能帶給這些家庭一絲溫暖，也希望各界人士若有餘力，可向里辦公處聯繫，一起為特殊家庭盡心力。

大有分隊長蘇翊瑄表示，年節將至，民眾應特別注意用火用電安全，如果外出旅遊切記關閉家中電源開關或拔除電器插頭，家中勿堆放過多雜物，避免不慎發生火災時，影響逃生路徑及助長火勢延燒。