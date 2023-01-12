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民團捐贈桃園市府953冬被 可洽社會局服務據點

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
財團法人桃園市世外桃源文教公益基金會捐贈953件棉被給桃園市的弱勢家庭，需要的市民可洽服務據點領取。記者陳右豪／攝影
財團法人桃園市世外桃源文教公益基金會捐贈953件棉被給桃園市的弱勢家庭，需要的市民可洽服務據點領取。記者陳右豪／攝影

財團法人桃園市世外桃源文教公益基金會捐贈953件棉被給桃園市的弱勢家庭，今於市府舉辦捐贈儀式，市長張善政致謝表示，社會的善心捐贈，再怎樣都不嫌多，這批棉被將透過社會局媒合給需要的家戶。

張善政表示，關懷社會角落，光靠政府的力量是不夠的，民間的資源贊助非常重要，基金會在近幾年陸續捐贈物資給弱勢團體，今年特別捐贈了953件棉被，令他想起在民間時，參與公益活動捐贈棉被時，老人感激的神情。

基金會董事長賴文祥表示，基金會由桃園在地上市櫃公司組成，每年三節時配合市府幫助弱勢團體，去年疫情爆發，他們也有透過網路募資，購買並捐贈快篩試劑，未來也會持續加碼。

社會局表示，棉被會透過安家實物銀行的服務據點分送，開放領取的對象主要為弱勢家戶，包括弱勢兒少、獨居老人、近貧家戶、街友等，有需要的市民，可洽服務據點的社工審核後領取，地點詳官網（https://publicwelfare.tycg.gov.tw/PageMB?fid=26）。

桃園 張善政 獨居老人 弱勢家庭 實物銀行

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