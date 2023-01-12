桃園「科技執法中心」4月掛牌 建置、舉發、申訴一條龍

桃園市科技執法建置破300處，受理會勘、申訴業務吃重，交警大隊規畫「建置、舉發、申訴」一條龍，將執法組、直屬中隊等承辦相關業務的10名員警任務編組，籌設「交通科技執法中心」，可望4月底在大園交通分隊廳舍揭牌，加速建置、發包、製單、申訴流程，也便於單位間橫向溝通、支援。

交警大隊執法組長連國豐指出，科技執法三大業務包括會勘建置、違規舉發（開單）、申訴處理，目前由執法組、交大直屬中隊10人處理，為了因應案件增加，人力需要專責化，今年一月決議籌設「交通科技執法中心」，現有人力改採任務編組，由執法組長統籌，四月在大園交通分隊廳舍啟用。

連國豐表示，科技執法選址在事故率高且民眾陳情多的路口、路段，由警方會同民代、里長、交通局、工務段、區公所等會勘，評估待執法項目，再發包建置，平均一處需時半年；儀器測違規後，還會經人工審核再製單舉發，專責人力可確保單一窗口、業務不中斷、維持一致執法標準，單位內員警也可隨時相互支援。

連國豐說，科技執法建置非常在地化，需要詳盡分析研究、跟地方溝通，以達到友善執法目標，成立中心後，將整合違規資訊與偵測資料，分析違規取締、申訴等相關資料，以便滾動式修正科技執法設備偵測項目及範圍。