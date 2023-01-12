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桃園「科技執法中心」4月掛牌 建置、舉發、申訴一條龍

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導
桃園市警方將在大園交通分隊新廳舍設置「交通科技執法中心」。圖／桃園市警局提供
桃園市警方將在大園交通分隊新廳舍設置「交通科技執法中心」。圖／桃園市警局提供

桃園科技執法建置破300處，受理會勘、申訴業務吃重，交警大隊規畫「建置、舉發、申訴」一條龍，將執法組、直屬中隊等承辦相關業務的10名員警任務編組，籌設「交通科技執法中心」，可望4月底在大園交通分隊廳舍揭牌，加速建置、發包、製單、申訴流程，也便於單位間橫向溝通、支援。

交警大隊執法組長連國豐指出，科技執法三大業務包括會勘建置、違規舉發（開單）、申訴處理，目前由執法組、交大直屬中隊10人處理，為了因應案件增加，人力需要專責化，今年一月決議籌設「交通科技執法中心」，現有人力改採任務編組，由執法組長統籌，四月在大園交通分隊廳舍啟用。

連國豐表示，科技執法選址在事故率高且民眾陳情多的路口、路段，由警方會同民代、里長、交通局、工務段、區公所等會勘，評估待執法項目，再發包建置，平均一處需時半年；儀器測違規後，還會經人工審核再製單舉發，專責人力可確保單一窗口、業務不中斷、維持一致執法標準，單位內員警也可隨時相互支援。

連國豐說，科技執法建置非常在地化，需要詳盡分析研究、跟地方溝通，以達到友善執法目標，成立中心後，將整合違規資訊與偵測資料，分析違規取締、申訴等相關資料，以便滾動式修正科技執法設備偵測項目及範圍。

交大統計，桃園市轄內已建置科技執法共302處，包括固定式測速及闖紅燈照相124處、路口多功能執法33處、區間測速14處、租賃式科技執法101處，交通局自建30處；科技執法辦理會勘前年208件、去年增至416件，民眾申訴案件前年160件、去年增加至216件，申訴理由多為「勸導即可」、「不知道有科技執法」、「有急事」，儀器正常運作下誤判率幾乎為零。

桃園市科技執法建置破300處，建置、舉發、申訴量增加，警方籌設「交通科技執法中心」改專人專責處理，四月掛牌上路，盼增加效率。圖／桃園市警局提供
桃園市科技執法建置破300處，建置、舉發、申訴量增加，警方籌設「交通科技執法中心」改專人專責處理，四月掛牌上路，盼增加效率。圖／桃園市警局提供
科技執法建置須耗時半年，圖為桃園區成功路與三民路口「多功能科技執法示範場域」，共有16項違法取締。圖／桃園市警局提供
科技執法建置須耗時半年，圖為桃園區成功路與三民路口「多功能科技執法示範場域」，共有16項違法取締。圖／桃園市警局提供

科技執法 桃園

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