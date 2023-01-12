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史上最大高階警人事發布！台北是張榮興、台南警局長廖宗山

警政署發布嘉縣新任警局長林宏儒 首位警察機械修理廠長調升

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

警政署公布高階警官人事，嘉義縣警察局長由警察機械修理廠廠長林宏儒調升，局長陳明君調刑事警察局副局長，林宏儒是首位警察機械修理廠廠長調升嘉縣警察局長人事，林宏儒刑事歷練與職務完整豐富。

林宏儒去年1月12日，由台中市警局警政監調任警察機械修理廠廠長，林宏儒中央警官學校戶政學系48期，經歷：嘉市警局刑警隊副隊長、刑事警察局組長、澎湖縣警局刑警隊長、新竹縣警局刑警隊長、彰化縣局刑警大隊，台北縣警局刑警大隊長、刑事警察局督察、檢肅科長、偵查第六大隊長、台中市警局清水分局長、豐原分局長、警政監等，刑事歷練與職務完整豐富。

到任1年的局長陳明君調刑事警察局副局長，他是中央警察大學59期交通警察學系畢業，台北大學犯罪防治研究所碩士，歷任刑事警察局組長、新竹縣警局刑警大隊長、刑事警察局副大隊長、督察、科長、大隊長、台北市警局文山第一分局分局長、刑事警察大隊長、保安警察第三總隊副總隊長等職務，刑事歷練與職務完整豐富。

警政署公布高階警官人事，嘉義縣警察局長由警察機械修理廠廠長林宏儒調升。記者魯永明／翻攝
警政署公布高階警官人事，嘉義縣警察局長由警察機械修理廠廠長林宏儒調升。記者魯永明／翻攝
警政署公布高階警官人事，嘉義縣警察局長長陳明君調刑事警察局副局長。記者魯永明／翻攝
警政署公布高階警官人事，嘉義縣警察局長長陳明君調刑事警察局副局長。記者魯永明／翻攝

警察 新竹

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