警政署發布嘉縣新任警局長林宏儒 首位警察機械修理廠長調升
警政署公布高階警官人事，嘉義縣警察局長由警察機械修理廠廠長林宏儒調升，局長陳明君調刑事警察局副局長，林宏儒是首位警察機械修理廠廠長調升嘉縣警察局長人事，林宏儒刑事歷練與職務完整豐富。
林宏儒去年1月12日，由台中市警局警政監調任警察機械修理廠廠長，林宏儒中央警官學校戶政學系48期，經歷：嘉市警局刑警隊副隊長、刑事警察局組長、澎湖縣警局刑警隊長、新竹縣警局刑警隊長、彰化縣局刑警大隊，台北縣警局刑警大隊長、刑事警察局督察、檢肅科長、偵查第六大隊長、台中市警局清水分局長、豐原分局長、警政監等，刑事歷練與職務完整豐富。
到任1年的局長陳明君調刑事警察局副局長，他是中央警察大學59期交通警察學系畢業，台北大學犯罪防治研究所碩士，歷任刑事警察局組長、新竹縣警局刑警大隊長、刑事警察局副大隊長、督察、科長、大隊長、台北市警局文山第一分局分局長、刑事警察大隊長、保安警察第三總隊副總隊長等職務，刑事歷練與職務完整豐富。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言