新竹縣湖口新工派出所新建動土 拚明年5月竣工

新竹縣政府警察局新湖分局新工派出所已有近40年歷史，辦公廳舍狹隘老舊，警員配置增加3倍以上，從原本7名增加到25名，空間有限不敷使用；縣府可望提升警務辦公、洽公環境，獲得議會支持編列1億1391萬元，全額補助在毗鄰用地新建總樓地板面積約566坪之廳舍，今天舉辦開工動土，預計明年5月完工。

竹縣警察局長楊哲昌說，新建的新工派出規畫地下1層、地上3層，每層樓面積近150坪；1樓空間規畫派出所辦公室、民眾等待區、偵訊室、檔案室等，2、3樓則有備勤室、交誼廳、健身房，整體設計結合綠色植栽景觀綠化，工期預計450個日曆天，可望明年5月完工。

新竹縣長楊文科表示，湖口鄉有新竹工業區、陸軍營區，也是國道一號、縱貫鐵路、台一線的重要樞紐，縣府開發鳳山工業區並改善交通，人口數持續成長，已達到8.1萬餘人；其中新工派出所轄區的新竹工業區有463家廠商，涵蓋外籍移工7萬人，治安業務相對繁重。新工所初期編制只有7人，因時空環境改變及地方發展，員警數已增加到25人，派出所空間不敷使用，改建刻不容緩，改建費用將由縣款全數支應。

據統計，新工派出所轄區人口數2萬多人，加上就業流動人口約6萬名，以及超過1萬名的外籍移工，衍生治安和交通的嚴峻考驗。

湖口鄉長吳淑君表示，新工派出所建築老舊、漏水嚴重，她更親眼目睹雨天時漏水，警員還得拿臉盆接水的慘況。她在議員任內就全力爭取新建派出所，因警政署、經濟部（工業區主管機關）等單位已無預算，於是回過頭爭取縣府支持，並立刻獲得善意回應，期待工程能早日完工。