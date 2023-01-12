桃園燈會街道燈籠「三長二短」挨批不吉利 觀旅局：20日前改善
2023桃園燈會將於2月1日至12日於富岡火車站附近開展，桃市府觀旅局為串連各個展區，在富岡附近約1公里道路掛上燈籠，不過有民眾發現，燈籠3個一串的有3盞，2個一串的有2盞，看起來是「三長二短」不是那麼吉利，觀旅局表示，當初僅覺得這樣比較有層次，不過民眾反映將於20日前全都改為一串2盞的燈籠象徵「好事成雙、雙雙對對」。
本次燈會展區位於富岡運動公園、伯公岡公園、民生池埤塘、富岡火車站及周邊街區，由主燈、傳統燈、藝術燈及融入客家、鐵道、茶葉等在地意象燈組布置而成。
不過為串連各展區，因此在中正路、民生街及信義街約1公里的街道上布置3個一串的有3盞，2個一串的有2盞看起來是「三長二短」，而富岡長輩較多認為相當不妥。
有當地長輩表示，原先大家都沒發現，不過有長輩突然發現這排列方式是「三長兩短」，長輩認為不吉利，難得舉辦這樣好的活動，希望相關單位能改善，別讓活動引發其他聯想。
觀旅局回應，本來燈籠一串有3、2盞方式，主要是希望視覺上有更多層次，不過民眾的疑慮他們也採納，將於20日前全數更改為一串2盞的燈籠象徵「好事成雙、雙雙對對」。今也至豐野市民活動中心召開桃園燈會地方說明會，告知民眾交通、垃圾車及燈會等相關規畫。
桃交通局公共運輸科指出，目前有集義祠及中國科技大學停車場供民眾停車，再轉乘接駁車，目前有中國科技大學新竹校區免費停車場至富岡運動公園、伯公岡公園的免費藍線接駁車，及會場內由富岡運動公園、伯公岡公園、富岡火車站、集義祠停車場等區內接駁車，鼓勵民眾多搭乘大眾交通工具至會場，目前暫不考慮加開其他接駁車。
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