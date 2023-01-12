供給過剩衝擊芋頭價格 苗栗公館農會加強多元行銷

苗栗縣公館鄉及鄰近地區是台灣芋頭最北產區，品質優良，但今年受南部芋頭栽種面積增加且產季重疊影響，芋頭跌價三成之多，農會除向農糧署及縣府反映，也設法協助芋頭系列產品行銷，今天安排在穿龍驛站辦推廣，同時推出以剪枝農廢材開發的天然染料「在地染」特展，繽紛亮眼。

公館農會總幹事古雪雲指出，縣內芋頭栽培約450公頃，其中公館290公頃、銅鑼97公頃、苗栗約23公頃，是全國重要產區，現值採收上市期，前幾年全台芋頭價格平穩，但今年受供給過剩衝擊，導致產地芋頭價格下跌，每公斤原可賣到40多元，現在降至30多元。

她指出，為穩定芋頭市場價格保障農民收益，縣府配合農糧署公告徵求加工廠商，鼓勵收購芋頭，同時協助媒合開拓新通路、芋頭加工品研發。農會目前除辦理鮮芋運銷，同時積極收購芋頭加工，也請農糧署協助媒合午餐食材廠商等通路、辦理展售、電商平台促銷、農產加工品開發與行銷；現逢年節檔期與疫情解封，預期買氣及需求將倍增，希望透過多元通路及推廣，減少芋頭短期量多價跌的現象。

公館農會上午辦芋頭行銷，請來在地美食餐廳的阿強師現場製作「拔絲芋頭」，會場呈現各式芋頭美食；農會承租特色館空間去年底規畫完成的「穿龍驛站」，上午推出植物染創作者林孝桂、龍桂芳的公館在地染特展，以紅棗、柿子、柑橘、桑椹等四季作物的剪枝農廢材料開發天然染料，染出繽紛的布料創作。

配合植物染開展，農會在特色館後方搭設傳統農村意象「稈棚」，在沿山道15公頃休耕農田撒下的向日葵、波斯菊、百日草，近來已陸續綻放，農會廣邀遊客前來 體驗豐富的產業文化、美食特色，購買在地農特產。