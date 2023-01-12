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母親曾捐超商即期品 桃園建商捐贈社會局冷凍貨車

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
桃園市不動產開發商業同業公會理事長劉守禮（左）代表公會捐贈2輛冷凍廂型車給市府，市長張善政（中）允諾會好好運用。記者陳右豪／攝影
桃園市不動產開發商業同業公會理事長劉守禮（左）代表公會捐贈2輛冷凍廂型車給市府，市長張善政（中）允諾會好好運用。記者陳右豪／攝影

桃園市不動產開發商業公會今捐贈2輛冷凍（藏）廂型貨車給桃園市政府社會局，供桃園市安家食物銀行運送食物，桃園市長張善政參與儀式時表示，感謝不動產開發商業公會的捐贈，會好好運用。

張善政表示，社會局非常鼓勵將即期食品透過公益管道送至關懷據點，但這些食品需要顧及食安及保鮮問題，具備冷凍冷藏的車輛是關鍵。公會的捐贈，剛好增強運送食物的能量。也肯定公會在促進桃園市繁榮的過程中，回饋社會需要的地方，並允諾會好好運用車輛，把事情做得更好。

公會理事長劉守禮表示，他母親曾經任職於便利商店，那時就會把到期的食品集中起來，送去鄉下給需要的家庭。而社會局在前市長鄭文燦時期就有提出這項需求，時任理事長李文科也馬上答應捐贈。

劉守禮說，台灣社會應該需要更多的愛和關懷，大家太暴力，不太會關心旁人，取之於社會，會用之於社會，本來就是公會最高的宗旨。市長張善政未來推動市政上，若有需要幫忙，公會都會全力協助。

社會局長陳寶明指出，社會局串聯桃園市的商家，提供即期食品，媒合給弱勢及關懷據點用於供餐服務，滿足其基本生活需求。目前安家食物銀行，在南北桃園各有2座據點，全市有25個分配處，供市民就近申請。

桃園市長 張善政 食物銀行

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