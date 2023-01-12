苑裡交流道交通瓶頸 苗140線拓寬改善工程露曙光
苗栗縣苑裡鎮苗140線苑裡交流道通往苑裡市區至苑南路橋路段，近年因相隔的台中幼獅工業區持續發展，車流增加明顯，路幅寬度已無法負荷平日及上下班車潮，地方爭取拓寬改善聲浪不斷，立委陳超明辦公室今天表示，交通部經可行性研究後，10日原則性同意通過。
陳超明辦公室指出，苗140線緊鄰國道三號苑裡交流道，且是通往幼獅工業區重要道路，由於路幅寬度無法負荷平日上下班人潮，且每逢假日遊客造訪，使得車流量龐大，不分平日、假日常會有回堵現象，地方多次陳情希望加速改善；前年爭取375萬元可行性研究經費，經過相關流程後，該案於10日獲得交通部原則性同意通過。
苑裡鎮公所表示，苗140線2K+870~5K+470（苑裡交流道至苑南路橋）道路拓寬工程，已向交通部公路總局爭取3億5964萬8000元經費，目前由苗栗縣政府執行中。
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