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長榮航勤員工申請加入工會被拒？桃市勞動局：不得拒絕

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市政府勞資關係科強調長榮航勤工會不能拒絕員工加入工會。圖／勞動局臉書
桃園市政府勞資關係科強調長榮航勤工會不能拒絕員工加入工會。圖／勞動局臉書

桃園市政府勞動局今天上午表示，有關長榮航勤公司傳出員工連署加入長榮航勤工會被拒絕，勞動局已介入處理，並要求工會儘速提供入會資訊給員工，且不得拒絕員工入會。

勞動局指出，長榮航勤員工聯署反映沒有管道加入長榮航勤工會，勞動局爲輔導工會正常運作，隨即與長榮航勤工會連繫，除要求工會應提供入會管道及資訊給員工，並應儘速依工會章程所定程序審查員工入會資格。

此外，勞動局已發文要求工會應提供入會資訊給員工，並請長榮航勤工會主動連繫欲加入工會的員工，要申請入會的勞工也可提供資料給勞動局，將協助轉交工會審議。

勞動局也呼籲長榮航勤企業工會，正視員工加入工會需求，儘速建立透明化入會管道，明確工會聯繫窗口，資方也不得對於員工加入工會、參加工會活動或擔任工會職務，拒絕僱用、解僱、降調、減薪或為其他不利的待遇，勞動局也將持續關注長榮航勤企業員工加入工會情形。

長榮航勤 桃園

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