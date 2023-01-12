聽新聞
test
0:00 / 0:00
長榮航勤員工申請加入工會被拒？桃市勞動局：不得拒絕
桃園市政府勞動局今天上午表示，有關長榮航勤公司傳出員工連署加入長榮航勤工會被拒絕，勞動局已介入處理，並要求工會儘速提供入會資訊給員工，且不得拒絕員工入會。
勞動局指出，長榮航勤員工聯署反映沒有管道加入長榮航勤工會，勞動局爲輔導工會正常運作，隨即與長榮航勤工會連繫，除要求工會應提供入會管道及資訊給員工，並應儘速依工會章程所定程序審查員工入會資格。
此外，勞動局已發文要求工會應提供入會資訊給員工，並請長榮航勤工會主動連繫欲加入工會的員工，要申請入會的勞工也可提供資料給勞動局，將協助轉交工會審議。
勞動局也呼籲長榮航勤企業工會，正視員工加入工會需求，儘速建立透明化入會管道，明確工會聯繫窗口，資方也不得對於員工加入工會、參加工會活動或擔任工會職務，拒絕僱用、解僱、降調、減薪或為其他不利的待遇，勞動局也將持續關注長榮航勤企業員工加入工會情形。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言