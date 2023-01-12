視察水情疑酒駕遭批 張善政：以後會更小心

桃園市長張善政遭爆9日於餐敘上喝酒，還自行駕車到平鎮視察水情，引起外界批評，張善政對此表示，只有抿了一下，過了5小時才開車。酒駕防制關懷協會昨日發出聲明譴責張善政，並要求道歉自請處分。

張善政今早參加「桃園市不動產開發商業同業公會冷凍（藏）車捐贈儀式」受訪時強調，絕對沒有酒駕，抿一下跟法定酒駕標準值，絕對差很遠。市長的身分動見觀瞻，造成這個協會的疑慮，他以後會更小心，謝謝協會的提醒。

至於有媒體提問，抿兩口紅酒的定義為何？張善政說明，抿兩口的意思就是酒杯沾到嘴唇，酒在嘴巴裡面兩滴，沒有下肚。任何和他用過餐的朋友都很清楚，他不太喝酒。且他參加餐宴，酒杯裡的酒，幾乎都沒有動過。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康