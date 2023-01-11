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張善政遭疑酒後駕車 酒駕防制協會譴責要求道歉

中央社／ 台北11日電

酒駕防制社會關懷協會今天發布新聞稿，指桃園市長張善政9日飲酒後駕車，不僅不認錯還狡辯，協會嚴厲譴責，要求張善政即刻向桃園市民與國人道歉並自請處分。否則，張善政就是被國人最厭惡並認證的全國第一位「酒駕市長」。

張善政10日凌晨自行駕車視察水情，遭市議員余信憲曝光張善政9日晚間餐敘手拿紅酒照片，質疑酒駕，張善政後來澄清，他9日晚上7時許在餐敘上抿了一下紅酒，他一向不會多喝酒，晚上12時許才出發去水廠，張善政也回應「會是酒駕嗎，這個用常理判斷，其實答案非常清楚」。

台灣酒駕防制社會關懷協會說，張善政的說詞跟許多被警方臨檢取締或是酒駕肇事的違規者的回答如出一轍：「我只有喝一點點...」、「我沒醉...」、「我已經休息了5小時...」。

酒駕防制社會關懷協會說，酒精代謝至少需要10至12小時，而且因年齡、體質等，代謝速率有所不同，交通部與警政署每一年都宣導，張善政還曾擔任行政院院長，酒駕零容忍口號喊了多少次，張善政應該與酒駕違規者，一起到監理站上兩天的酒駕道安講習課。尤其，到底抿了幾口酒，更不是重點，喝酒就不應該駕車，這是小學生都深知的道理。

張善政 酒駕 桃園市長

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