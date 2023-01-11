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未登記工廠納管 桃市核准率達5成5

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
桃園市審計處今公布桃園市未登記工廠納管情形，截自去年未登記工廠的納管輔導進度已達到5成5。圖／桃園市審計處提供
桃園市審計處今公布桃園市未登記工廠納管情形，截自去年未登記工廠的納管輔導進度已達到5成5。圖／桃園市審計處提供

未登記工廠曾多次發生公安及汙染事件，一直是地方政府積極輔導納管的對象，桃園市審計處今公布桃園市的納管情形，截自去年，桃園未登記工廠的納管輔導進度已達到5成5。

審計處統計，截自去年底，市府接受未登記工廠申請納管輔導共3624家，其中已核准2021家（約55.77％），除業者自行撤件1126家（約31.07％）仍有477家（約13.16％）還在審核中。

審計處指出，行政院曾於2019年修正工廠管理輔導法，規範2016年5月19日前存在的未登記工廠，可於工廠管理輔導法修正施行日起2年內（2022年3月21日前）申請納管。

審計處查核時發現，2020年9月，桃園市轄內未取得工廠登記證的工廠共計4740家，直到2022年4月，還有1377家尚未納管。審計處曾於去年和前年發函改善，並請市府全面清查列管並輔導改善，據市府統計，裁處罰鍰已達208萬元。

審計處說明，未登記工廠有公共安全及環境污染的疑慮，經追蹤市府的改善情形後，市府表示目前正在規劃航空城計畫乙種工業區及新屋頭洲等多處產業園區提供未來輔導未登記工廠進駐使用。

桃園 行政院

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