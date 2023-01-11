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竹市展演中心工地挖出500噸廢棄物 最新工程進度曝光

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府於2020年啟動興建國際展演中心計畫，當時開工典禮時表示預計2022年底完工。圖／新竹市政府提供
新竹市政府於2020年啟動興建國際展演中心計畫，當時開工典禮時表示預計2022年底完工。圖／新竹市政府提供

新竹市國際展演中心工程前年下挖基礎時，發現埋藏500公噸廢棄物，隨著最近新竹棒球場案風波又再被提起。市府相關單位今說明，挖出的廢棄物是陳年垃圾，行為人不可考，廠商已將垃圾清除完畢，也因清除大量廢棄物費時，工程原訂進度46.91%，實際進度落後現為28.19%。

新竹市立棒球場挖出廢石、磚頭與廢電線等廢棄物，引發話題後，媒體人黃揚明昨下午在臉書發出新竹市國際展演中心工程前年曾挖出500公噸廢棄物的相關報導，直言「到底新竹市的地下掩埋了多少廢棄物？」貼文內容還強調「這就是五星級」。

民進黨新竹市黨部主委、議員陳建名在臉書發文說表示，展演中心用地早期為台肥所有，10多年前在許明財市長任內都更後回饋，捐贈給市府並做為停車場，直到林智堅市長上任後推動「藝文高地」計畫，國際展演中心興建開挖時，才挖出廢棄物。

陳建名說，為了廢棄物清理及究責，工程因而延宕，市府及廠商都是權益受損者，為了讓後續工程可以順利進行，依據廢清法第11條，市府委由廠商，將這些原址早期廢棄物現地分選移除。

陳建名認為，媒體人在臉書評論國際展演中心的廢棄物案，高虹安市長應指示有關單位盡速澄清。不過有鑑於眼前新竹市政工作失靈，沒有高市長的指令，面對網路上任何不利於市府的風吹草動，市府上下不敢輕舉妄動，自己才會先代為說明事情原貌。

新竹國際展演中心暨地下停車場基地位於新竹市公道五路文創館後方，打造地上3層、地下2層，擁有870座位席次的專業多功能劇場，還有附屬的地下停車場，預計提供878個機車停車格、368個小客車停車格，2021年初動工，本預計拚2022年底完工。

未料2021年廠商在基地開挖過程發現大量廢棄物，立即通知市府與環保局勘查，經初篩後確定廢棄物數量達500公噸。市府環保局今天說，當時多次稽查確認挖出的廢棄物都是陳年垃圾，至少超過10年以上，難以追查傾倒的行為人，施工廠商為了工程順利進行，已將廢棄物代為清除至掩埋場。

新竹市政府指出，國際展演中心工程目前預定進度為46.91%，實際進度為28.19%，主因開挖後發現大量廢棄物，雖積極處理排除情形，仍致工程進度落後，市府已責成廠商落實趕工計畫，每月召開工作進度會議督導追蹤，未來市府會針對公共工程持續檢討，加強監督、監工，避免類似事件發生。

新竹市國際展演中心前年7月時開挖發現地底埋有500公噸廢棄物，最近又掀起討論。記者張裕珍／翻攝
新竹市國際展演中心前年7月時開挖發現地底埋有500公噸廢棄物，最近又掀起討論。記者張裕珍／翻攝

廢棄物 新竹市立棒球場 停車場

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