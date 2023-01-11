北埔油笐火正月14晚間登場 今年預估遊客將翻倍

新竹縣年度元宵盛事、一年一度的北埔「油笐火」，將在農曆正月14舉行（2月4日），今年鄉公所預估遊客可能將翻倍，達3千人參與，活動當晚北埔將出現「火龍」奇景，居民與遊客一同高舉火把夜遊秀巒山，公所還與地方旅宿業者合作推住宿套裝，希望帶動地方觀光。

鄉長莊明增表示，北埔油笐火（笐，音同剛）是為紀念北埔1895年及1907年的2次抗日行動，展現地方捍衛鄉土、保家衛國的決心，過去雖都是民間自發性舉辦延續多年，不過隨著知名度上升，活動也一年比一年盛大，並且由鄉公所接手讓活動舉辦更熱鬧。

今年首度邀請到「即將成真火舞團」表演，在活動當天晚間會在北埔慈天宮前廣場演出，北埔老街更會像不夜城，迎接遊客造訪，遊客更可提前報名官方活動，在當天下午先體驗火把製作DIY，報名費僅100元就包含保險及紀念頭巾。

莊明增說，今年網路報名人數熱絡，已經有千人報名，更有旅行社組織旅行大巴團踩點，不過為了維持老街人流量及品質，因此油笐火網路報名即將截止，不過當天還會提供限量名額供遊客報名，但呼籲遊客配合交管。