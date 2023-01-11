住宿式機構圍爐賀新春 鍾東錦致贈加菜金獻上祝福
苗栗縣共有 14家住宿式長照機構，但機構內多數長輩在年節期間也難以返家團圓，縣長鍾東錦上午專程到苗栗縣社區老人安養護中心「戊山園」提前與老人家圍爐，同時致贈加菜金給全縣各住宿式機構，向長輩請安並慰勞辛勤的工作人員，祝賀大家新春愉快。
苗栗縣長期照護管理中心指出，全縣共有14家住宿式長照機構（老人福利機構），其中13家由縣府管理、1家由中央管理，目前安養、養護的長者約1000人，縣府往年都會在春節前致贈機構加菜金，前兩年因防疫考量，人員避免進入機構，目前因疫情較緩和，因此改在機構內舉行，盼送暖給機構內的長輩。
戊山園執行長賴添福表示，園內現有82名長輩，其中多達三分之二來自低收、弱勢家庭，以前入園雖有規定家人必須在春節期間將長輩帶回團聚數天，後來即使減少返家日數的規定，但長輩實際能返家團圓的不到一成，這兩年因防疫管制，長輩與外界接觸的更少，目前疫情較緩，管制暫時鬆綁，長輩也渴望能有熱鬧的圍爐氣氛，因此特別安排。
縣府今天藉由戊山園辦理圍爐，邀縣管的13家老人福利機構代表相聚戊山園，同時致贈各機構住民及工作人員每人2百元，總計約20萬元的春節加菜金，同時陪長者圍爐，讓長輩感受年節的快樂氣氛。
鍾東錦表示，全縣老年人口已佔總人口數18.3％，老人福利是社福工作重要一環，感謝機構工作人員付出辛勞，在春節假期仍堅守崗位持續照顧、服務長輩；疫情未全面結束前，仍請機構確實做好防疫，守護長輩健康，有需要協助的地方，衛生局與長照管理中心都會全力以赴協助解決。
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