中壢騎士不禮讓行人遭踢 非典型對開十字路號誌將修正
桃園中壢慈惠三街與九和二街路口，日前有民眾上傳一段影片，只見綠燈路人過斑馬線時，慈惠三街上的車輛不禮讓行人，男子便朝機車踹了一腳，引發網友熱議。桃市交通局交通工程科長曾啟倫說，該路口不是典型的對開十字路口，為避免同樣情形發生，已修正讓行人燈早開5秒，有更充裕的通行時間，錯開人車。
YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前上傳行車記錄器影像，見影片中1名男子正撐著傘穿越斑馬線，行人號誌燈也顯示綠燈，但慈惠三街來車卻絲毫不打算減速或禮讓，只見男子選擇繼續前進，並伸腿踢向朝他行駛過來的機車，機車騎士被嚇得停了一會兒才離開，而其餘車輛則彷彿視若無睹繼續行駛。
影片引發了許多網友留言支持騎士，但也有民眾好奇，明明是綠燈，為何對向車輛仍可直行還不禮讓行人，曾啟倫表示，該路口不是典型的對開十字路口，九和二街的對向為元化路271巷，該巷出來車輛需直行一小段後可走九和二街及直行慈惠三街，不過需禮讓慈惠三街上的行人。
曾啟倫指出，該位置原先號誌秒數，慈惠三街綠燈秒數35秒，接著九和二街與元化路271巷方向綠燈秒數25秒。但路口確實有問題，因此交通局將慈惠三街給綠燈秒數延長為55秒，配合九和二街的行人燈早開5秒後，再開九和二街的綠燈秒數30秒，所以行人綠燈秒數共35秒，之後再開元化路271巷綠燈秒數30秒，錯開人車。
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