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遠東化纖廠輕質油外洩 竹縣環局將開罰

中央社／ 新竹縣11日電

新竹縣新埔鎮遠東化纖總廠今天發生輕質油外洩事件。新竹縣環保局表示，部分油汙流到廠區外造成鳳山溪水污染，將依違反水污法開罰20萬以上、500萬元以下罰緩。

新竹縣政府環保局新聞稿表示，今晨6時20分獲報新埔鎮遠東新世紀股份有限公司化纖總廠燃料油外漏事件，業者已啟動緊急應變機制，動員約有50人在燃料油洩漏區鋪設吸油棉、攔油索進行圍堵，避免污染持續擴大。

環保局稽查發現，洩漏事件主因是廠內油料輸送設施，因設備故障造成油品持續灌入槽體，現場雖設有防溢設施（約可容納5公秉），但仍造成約1公秉輕質燃油溢出後，透過雨水溝流入鳳山溪綿延約1公里。

為避免污染擴大，環保局水汙科也在鳳山溪下游緊急設置6道攔油索攔住油汙，並要求業者進行廠內外油污清除，目前認定遠東化纖總廠違反水污染防治法第28條規定，開罰20萬元以上、500萬以下罰緩。

環保局表示，現場油槽內剩餘燃料油已抽出分裝處理，也同步抽除廠內水溝及陰井內油品，並要求業者派員加強善後，包括現場進行污染河段油汙清除作業，後續會再次確認是否清除乾淨，並積極稽查輔導守護環境。

新竹 雨水

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